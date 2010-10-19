Справу про заперечення Януковичем Голодомору повернули на друге коло

Апеляційний суд Києва повернув справу про заперечення Президентам України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Голодомору як геноциду українського народу на розгляд Печерського районного суду столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі всеукраїнського об’єднання “Свобода”, сьогодні Апеляційний суд Києва розглянув апеляційну скаргу громадянина Володимира ВОЛОСЮКА, якому Печерський райсуд відмовив у задоволенні позову до Президента України В.ЯНУКОВИЧА, який 27 квітня у Страсбурзі заперечив Голодомор як геноцид українського народу, чим, на переконання позивача “вчинив акт наруги над знищеними у такий злочинний спосіб мільйонами українців”.

Зокрема, суд постановив повернути справу до Печерського райсуду для розгляду скарг щодо дотримання процесуальних норм ведення судового засідання.

Таким чином, заявляють у партії, суд задовольнив низку клопотань В.ВОЛОСЮКА. Зокрема, щодо “врахування факту фальсифікації судового процесу суддею Печерського райсуду у зв’язку з неналежною організацією фіксації судового процесу, коли важливі для справи факти і події не відображалися у журналі судового засідання”.

Також суд задовольнив клопотання про врахування факту намагання усунути В.ВОЛОСЮКА від розгляду справи. Так, наприклад, 9 липня 2010 року відбулося судове засідання, на яке позивача запросили з порушенням процесуальних норм. Повідомлення до Хмельницького, де мешкає позивач, було надіслане у переддень судового розгляду, що унеможливило присутність В.ВОЛОСЮКА на засіданні.

Крім того, у “Свободі” зазначили, що розгляд апеляційної скарги В.ВОЛОСЮКА відбувся без присутності відповідача – В.ЯНУКОВИЧА або його представників, хоча суддя відзначила, що вони були повідомлені про час початку засідання.

“Ця справа стосується не лише мене, а й усього українського народу. Вона може тривати вічно. Адже президенти будуть змінюватися, так само як на зміну мені приходитимуть інші Волосюки”, - заявив після сьогоднішнього засідання позивач В.ВОЛОСЮК.

На його думку, “непоява у суді Президента В.ЯНУКОВИЧА свідчить про його зневагу до суду та українського народу”.

“Мушу зазначити, що, заперечивши у Страсбурзі геноцидну природу Голодомору, він викликав велике обурення не лише українців, а й представників інших країн, адже неприпустимо, щоби очільник держави порушував та не визнавав закони своєї країни. Тому ЯНУКОВИЧ має вибачитися перед українським народом або понести кримінальну відповідальність за свій злочин”, - наголосив В.ВОЛОСЮК.

Як повідомляв УНІАН, В.ВОЛОСЮК у своїй позовній заяві наголосив, що глава держави, заявивши 27 квітня у Страсбурзі про заперечення Голодомору як геноциду українського народу, зганьбив честь і гідність позивача і вчинив акт наруги над знищеними таким злочинним способом мільйонами людей.

В.ВОЛОСЮК просив суд винести рішення, яке зобов`яже Президента вибачитись публічно перед позивачем і перед українським народом.