У Севастополі підприємці перекрили рух транспорту

Близько 300 севастопольських представників малого і середнього бізнесу сьогодні під час акції протесту проти запропонованого владою проекту Податкового кодексу, перекрили рух автотранспорту на одній з центральних вулиць міста.

Як передає кореспондент УНІАН, до такого кроку, що супроводжувався скандуванням: «Ганьба!», «Платити не будемо!», підприємці, котрі спочатку просто проводили пікет, вдалися на знак незгоди з тим, що до них не вийшли представники влади. Зокрема, підприємці виступили проти рішення центральних властей підвищити платежі до Пенсійного фонду України.

В результаті, в перерві роботи сесії міськради до пікетників вийшов голова Севастопольської міської державної адміністрації, депутат міськради Валерій САРАТОВ і пообіцяв довести їх вимоги до керівництва країни. Після цього проїзд для транспорту по вулиці Леніна був відновлений.

В.САРАТОВ, відповідаючи на запитання журналістів «Чи вдалося досягти консенсусу з підприємцями?» сказав: «Це мій обов`язок - зібралися люди, треба з ними спілкуватися, треба виходити на діалог». Крім того, він узяв на себе «зобов`язання довести точку зору пікетників до відома Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів України». Разом з тим, він не погодився з такою формою протесту як перекриття руху транспорту.