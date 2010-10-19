Як працює адмінресурс на Хмельниччині

У Ярмолинецькому районі Хмельницької області представники райдержадміністрації проводять бесіди з людьми, що займають керівні посади у державних установах смт Ярмолинці та району - з директорами шкіл, садочків, бібліотек, головними лікарями тощо. Під час таких заходів їм недвозначно дають зрозуміти, що особисто вони та їхні працівники повинні проголосувати за кандидатів від Партії регіонів.

Про це повідомляють спостерігачі громадянської мережі «ОПОРА», зазначається в переданому УНІАН повідомленні ГМ «ОПОРА».

За інформацією ГМ, «голова Ярмолинецької райдержадміністрації Іван КИРИЛЮК під час своїх робочих візитів до сіл проводить непряму передвиборчу агітацію за Партію регіонів. Зокрема, при газифікації так званої Михайлівської зони. Під час урочистих запалень природного газу, посадовець не втратив нагоди використати момент для політичної агітації». При цьому «ОПОРА» зазначає, що підведення газу до більшості населених пунктів планувалося ще на весну, однак чомусь було перенесене на осінь.

Крім того, спостерігачі дізналися, що голова місцевої фракеції ПР - начальник Ярмолинецького центру поштового зв’язку «у наказовому порядку примушує своїх підлеглих агітувати на робочому місці за вищезгадану політичну силу. Працівники поштамту скаржаться, що їх поставили перед вибором: «Або голосуєш за Партію регіонів, або можеш писати заяву на звільнення».

Водночас, голова Ярмолинецької РДА І.КИРИЛЮК спростовує інформацію ГМ “ОПОРА” щодо службової агітації працівників адміністрації у робочий час.

У телефонній розмові він повідомив кореспонденту УНІАН: “Я агітацією не займаюся, бо працюю на посаді голови Ярмолинецької райдержадміністрації. Ось, коли піду у відпустку, тоді агітуватиму. Наразі я не вказую своїм працівникам, яку політичну силу підтримувати на місцевих виборах”.

За словами І.КИРИЛЮКА, він у районі “чужа людина, яка працює на відведеній Президентом ділянці роботи”.

Він додав, що інформацію «ОПОРИ» вважає такою, що не відповідає дійсності.