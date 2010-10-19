Карпачова взяла під опіку помічника депутата

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА відкрила провадження щодо захисту прав Віталія СИРОТЮКА - помічника народного депутата Івана СТОЙКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмана, 19 жовтня 2010 року відбулась зустріч Уповноваженого з прав людини Н.КАРПАЧОВОЇ з народним депутатом України І.СТОЙКОМ. Під час бесіди були порушені питання про неправомірні дії працівників правоохоронних органів міста Тернополя стосовно помічника народного депутата В.СИРОТЮКА, його безпідставного затримання уночі в під’їзді житлового будинку із застосуванням фізичної сили, заподіяння тілесних ушкоджень.

“За наведеними відомостями про порушення законних прав Віталія СИРОТЮКА відповідно до статті 17 Закону України ”Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” відкрито провадження і здійснюються заходи щодо проведення неупередженого та об’єктивного розслідування цієї надзвичайної події з метою встановлення істини”, - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня І.СТОЙКО заявив про затримання і побиття міліціонерами у Тернополі його помічника. „У суботу ввечері мій помічник Віталій СИРОТЮК повертався з дружиною і двома дітьми додому. У під’їзді власного будинку його зустріли троє міліціонерів, які, застосувавши фізичну силу на очах переляканих дітей і дружини, затримали його, силоміць вдягли у наручники і відвезли у відділок. Міліціонери не дозволяли йому дзвонити. Вночі моєму помічникові стало погано і міліціонери були змушені викликати швидку допомогу. До лікарні його перевезли аж о 5-й годині ранку у сильно пошкодженому одязі і зі слідами ударів на тілі та обличчі”, - сказав І.СТОЙКО.

Народний депутат вважає, що це затримання є спланованою дією, яка спрямована проти нього і може бути помстою за його критичні виступи проти нинішньої влади.

Міністерство внутрішніх справ України спростувало інформацію І.СТОЙКА про затримання і побиття міліціонерами його помічника.