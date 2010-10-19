Ківалов: Венеціанська комісія не сумнівається

Народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ заявляє, що Венеціанська комісія не ставить під сумнів рішення Конституційного Суду України щодо скасування політичної реформи 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.КІВАЛОВ заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами народного депутата, він брав участь у засіданні Венеціанської комісії 15-16 жовтня.

«Як відзначив доповідач з питання конституційної реформи України, рішення Конституційного Суду України від 30 вересня цього року є остаточним, відповідає законам, і комісія не ставитиме його під сумнів», - підкреслив С.КІВАЛОВ.

Водночас, за його словами, Венеціанська комісія відзначила, що є певні проблеми, пов`язані з легітимністю деяких органів влади, і тому члени комісії ухвалили рішення призначити експертизу законодавчих актів і підготувати свої рекомендації.

С.КІВАЛОВ також нагадав, що у листопаді поточного року до України приїдуть експерти Венеціанської комісії, які вивчатимуть питання, пов`язані з Конституцією.

«Вони також розглядатимуть питання для того, щоб у середині грудня цього року винести на 85-ту сесію Венеціанської комісії питання, пов`язані з наслідками конституційної реформи», - підсумував він.