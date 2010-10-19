Всеукраїнський мітинг-протест проти знищення секонд-хенду в Україні
16:53, 19 жовтня 2010Права людини
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20 жовтня - 9-30 - Біля ВРУ відбудеться Всеукраїнський мітинг-протест проти знищення секонд-хенду в Україні. Організатор акції: Асоціація «Дилери одягу секонд-хенд». Акцію також підтримають представники українського шоу-бізнесу – гурт «Скрябін» на чолі з Кузьмою та гурт «Пающие труси». (вул.. Грушевського ,5). Телефон: 063 333 44 70 .
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