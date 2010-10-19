20 жовтня - 13-00 - Прес-конференція на тему: "У України фашистське обличчя?", в ході якої будуть представлені результати соціологічного дослідження щодо зміни настроїв в українському суспільстві з 2004 по 2010 рр. Учасники: керівник Антифашистського форуму України Валерій Голенко; керівник Антифашистського форуму України Дмитро Шенцев; заст.. директора Інституту соціології НАН України Микола Шульга (“Інтерфакс-Україна”, Рейтарська, 8/5-А).