Підприємці проведуть акцію протесту під парламентом проти ухвалення Податкового кодексу

Підприємці 21 жовтня проведуть акцію протесту під стінами парламенту проти ухвалення проекту Податкового кодексу.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами екс-голови Ради підприємців при Кабінеті міністрів Оксани ПРОДАН, підприємців змушує виходити на акції протесту підвищення пенсійного внеску і можливість ухвалення Верховною Радою проекту Податкового кодексу в цілому.

Вона сказала, що підприємці готові виходити на вулиці. При цьому підприємців великих міст підтримують вже і невеликі населені пункти. «Організаторами акції виступили Хмельницький, Чернігів, Запоріжжя, Черкаси, Миколаїв, Одеса, - сказала О.ПРОДАН. - Також приєднуються кияни». Вона відзначила, що жодна політична сила не братиме участі в організації даної акції.

На думку О.ПРОДАН, необхідно переглянути розмір єдиного соціального внеску з урахуванням незначних доходів підприємців у малих населених пунктах. Вона також вважає, що у разі, якщо буде прийнято Податковий кодекс у сьогоднішньому варіанті, бізнес піде у тінь.

Крім того, за її словами, у проекті ПК передбачено, що з 1 січня 2016 року спрощеної системи оподаткування як такої не буде. Однак там немає механізмів, за якими ті, хто працює за спрощеною системою, змогли б перейти на загальну систему оподаткування. «Тому що вона не тільки не краща, а вона навіть гірша, ніж та, що є на сьогодні», - підкреслила екс-голова Ради підприємців. За її словами, ухвалення даного ПК призведе через 5 років до повної ліквідації малого бізнесу.

Головний редактор тижневика «Комментарии:» Вадим ДЕНИСЕНКО відзначив необхідність ввести перехідний період і чіткий регламент для введення окремих норм для підприємців у проекті Податкового кодексу. На його думку, якби влада зробила застереження щодо введення норм ПК, то не зустріла б опору з їх сторони, акцій протесту не було б, а питання проходження ПК було б легшим.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Дмитро ЛЯПІН відзначає, що за підсумками 2009 року з малим підприємництвом бути пов`язано 6 млн. українців. «Якби влада надала нам конкретні механізми не на рівні розмов, як це відбувається при популяризації ПК, а на рівні реальних механізмів.., можна було б обмежити дію спрощеної системи», - вважає він.

Д.ЛЯПІН також відзначив, що підприємці виступають не проти окремих політиків або глави уряду, а через конкретні дії влади.

За даними керівника Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності Олександра ДАНИЛЮКА, в Україні 1% ВВП вкладається в адміністрування податків. «Тобто фактично вкладається в нікуди. Якщо говорити про абсолютні величини, це 1 млрд. дол.», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, проект Податкового кодексу України було прийнято Верховною Радою у першому читанні 7 жовтня 2010 року. За словами голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, парламент має намір розглянути у другому читанні проект Податкового кодексу 4 листопада.