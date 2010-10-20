У рейтингу свободи слова Україна впала на 42 позиції і посіла 131 місце

У щорічному рейтингу свободи слова «Репортерів без кордонів» Україна впала на 42 позиції і посіла 131 місце, між Іраком (130) та Ізраїльськими територіями (132). Про це повідомляє Телекритика. Нагадаємо, у 2009 Україна розділила 89 місце разом з Сенегалом.

У щорічному «Індексі свободи слова-2010» розглядається 178 країн. Перші місця в рейтингу традиційно посіли країни північної Європи - Фінляндія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, та Швеція.

Росія покращила свою позицію до 140 (зі 153 у 2009), Польща піднялась до 32 місця (з 37 у 2009), а Білорусь упала до 154 позиції (151 у 2009).

Міжнародна правозахисна організація вважає, що Україна платить ціну за численні порушення свободи слова, які поширились по всій країні з лютого 2010, коли Віктора Януковича було обрано президентом. «Ці порушення одразу зіткнулись з байдужістю місцевої влади. Що ще гірше, про своє повернення просигналізувала цензура, особливо в аудіо-візуальному секторі. Цензура та серйозний конфлікт інтересів ставлять під загрозу плюралізм ЗМІ в Україні», - йдеться у повідомленні організації.