Росіяни не вірять офіційній версії подій на Дубровці (опитування)

74 відсотки росіян не довіряють офіційній версії подій під час захоплення заручників у театральному центрі на Дубровці (Москва), випливає зопитування "Левада-центру".

Запитання, яке соціологи поставили учасникам опитування, було таким: "Як ви вважаєте, чи говорить владв правду про події із захопленням заручників на мюзиклі "Норд-Ост"?". 52 відсотки вважають, що влада говорить лише частину правди; 19 відсотків переконані, що власті приховує правду; 3 відсотки не сумніваються, що чиновники "брешуть і викручуються".

На запитання “Чому чеченські бойовики змогли організувати теракт?” відповіли “Через корупцію” – 33 відсотки, “Через бездіяльність спецслужб і міліції” – 44 відсотки, “Таким терактам неможливо запобігти” – 21 відсоток.

На запитання “Чому загинуло багато заручників?” відповіли, що жертв неможливо було уникнути 27 відсотків, що погано були організовані спецоперація і порятунок потерпілих – 64 відсотки.

Майже в такому ж співвідношенні опитувані відповіли на запитання, що є важливішим, коли терористи захоплюють заручників? “Ліквідувати терористів, навіть якщо це призведе до людських жертв» - 20 відсотків, «За будь-яку ціну уникнути крові, навіть виконавши вимоги терористів» - 67 відсотків.

Впродовж 23-26 жовтня 2002 року понад 30 озброєних чеченських бойовиків, з яких 10 обвішані вибухівкою жінки-смертниці, утримували 900 заручників у будинку театрального центру в Москві. В результаті спецоперації із застосуванням отруйного газу загинули всі бойовики і 130 заручників.