Обстріляли будинок депутата, активіста “Батьківщини”

У Закарпатті невідомі обстріляли будинок депутата селищної ради с. Ільниця Іршавського району Закарпатської області, члена “Батьківщини”.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Закарпатської обласної організації партії «ВО «Батьківщина».

Згідно з заявою, «у ніч з 18 на 19 жовтня 2010 р. в с. Ільниця Іршавського району Закарпатської області невідомі обстріляли будинок голови первинної організації партії «ВО «Батьківщина» в с. Ільниця, депутата сільської ради трьох скликань та кандидата в депутати сільради Івана КАПІТАНА. На щастя, ніхто не постраждав."

Як повідомляють у прес-службі облорганізації, І.КАПІТАН після обстрілу звернувся до правоохоронців, які, прибувши на місце, зафіксували подію з його слів, однак ніяких подальших слідчих дій, на даний момент, не проводилося.

Сам депутат сільради пов‘язує замах на своє життя та життя його близьких з наближенням виборів і заявляє, що "залякати його нікому не вдасться, а нападників рано чи пізно знайдуть і покарають», - говориться в заяві прес-служби.

Обласна організація партії «ВО «Батьківщина» вважає даний випадок проявом "тиску з боку центральної влади на місцевих чиновників задля забезпечення перемоги провладних партій під час волевиявлення 31 жовтня", а також "наслідком жорсткого застосування адміністративного ресурсу".

«Перелякані особистою відповідальністю за результат, перебуваючи в атмосфері страху, місцеві представники влади нерідко готові піти на протиправні дії, лиш би догодити своєму начальнику, який в свою чергу має не підвести ще вищого начальника і так аж до столичних партійних босів», - йдеться в заяві.

Керівництво обласної організації партії «ВО «Батьківщина» закликає правоохоронні органи вжити всіх заходів, аби якнайшвидше знайти і покарати винних. «Крім того, ми заявляємо рішучий протест проти застосування владою адміністративного ресурсу та тиску. Закликаємо всіх політичних опонентів до чесного, прозорого та толерантного ведення виборчої кампанії та недопущення фальсифікацій волевиявлення громадян», - сказано в заяві.