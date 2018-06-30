Платні послуги безоплатної освіти

Проти урядової постанови № 796, яка дозволяє відкрито брати гроші зі студентів, повстала молодь всієї країни. Минулого тижня хвиля протестів прокотилася по 12 містах України. Вона довела: студенти хочуть, аби з ними рахувалися. Уряд плату за послуги у вишах відмінити погодився, але повністю прейскуранти не скасував. Тож, молодь знову готується до протестів: аби постанову 796 влада знищила взагалі.

Проти введення платних послуг виступили більше 10 тис. студентів по всій Україні. До столичних протестувальників виходив заступник Міністра освіти і науки Євген Суліма. Він голосно переконував, що зміни у документ ВЖЕ внесені, а залишені пункти на студентство не вплинуть. А от студенти – іншої думки: навіть змінена тиждень тому постанова порушує права молоді на навчання: «На жаль, залишилися платними послуги щодо прийому кандидатських іспитів, забезпечення обмундируванням студентів, оформлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок, надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, забезпечення оформлення документів про освіту тощо», – відзначив координатор громадської ініціативи “Студентський захист” Андрій Черних.

Обурені й інші молодіжні організації – зокрема, співорганізатори протестів "Фундація Регіональних Ініціатив", Незалежна студентська та профспілка "Пряма Дія". Вони переконані, що такі дії влади ніщо інше, як звичайне «замилювання» очей, насправді ж чиновники просто збрехали суспільству щодо власної згоди змінити курс на комерціалізацію освіти.

«Маємо підозру, що їм просто хотілося обіцянками збити хвилю протестів. Проте не вийшло - близько 20 тисяч студентів та наукових співробітників 12 жовтня прийняли участь у протестах у 14 містах України. Урядовці сподіваються, що нам не стане сил збиратися надалі, що, як воно зазвичай буває, за слова політиків і чиновників відповідати не доведеться», - каже один з організаторів акцій протесту Михайло Каменєв.

Постанова №796 Кабінету Міністрів мала б надати право університетам стягувати кошти зі студентів за пропущені без поважної причини заняття, користування бібліотекою, виготовлення студентських квитків, атестатів та залікових книжок, користування інтернетом і спортзалами, якщо це поза навчальним планом. Передбачалася й окрема такса за перескладання іспитів при поновленні чи переведенні до іншого вузу.

Все це є основою постанови. Тож, в Україні на право безкоштовної освіти заплющили очі: один документ міг затьмарити інший – Конституцію, де чорним по-білому написано: кожен українець має право на БЕЗКОШТОВНУ освіту. Але, вочевидь, в українців прав на практиці дуже мало.

На думку молодіжних активістів, ті пункти, які з постанови не вилучені, ризикують порушити не тільки права студентів, а й права дітей: «Особливо незрозуміло запровадження плати за харчування дітей у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і найбільший подив – щодо утримання вихованців у інтернатних навчальних закладах. Як на цьому можна заробляти? Також, абсурдною є позиція щодо підготовки понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу тільки студентів та курсантів вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського та річкового флоту, Севастопольського інституту атомного машинобудування. А інших спеціалістів не можна і не треба готувати у вищих навчальних закладах», - зазначає Андрій Черних.

Не за горами, вочевидь, і чергова акція протестів – попереджають громадські діячі, адже «диво-пропозиції» із захопленням уже встигли прийняти деякі виші. Першим назвав собі ціну Національний таврійський університет імені Вернадського у Сімферополі. За перездача іспиту, за його розцінками, в касу потрібно було віддати 900 гривень. Тоді як стипендія студента – 600 гривень.

Щоправда, були й такі, хто постанову не сприйняв: ректори трьох столичних вишів оголосили спільну заяву про неприпустимість введення оплати за перескладання іспитів. І неприємно дивуються тим, хто поспішив виконати урядову постанову і вже визначив розцінки за пропущені заняття, користування бібліотекою та медпунктом. І ректор Київського національного університету будівництва і архітектури Анатолій Тугай пояснив чому: «Постанова підняла таку велику хвилю студентського незадоволення, мабуть, викликану нерозумною дією деяких вузів, які схватилися за це і захотіли на цьому заробити, встановивши непомірну плату за те, що взагалі не можна брати».

Координатор акції Михайло Каменєв переконує: документ суперечить Конституції і загрожує впровадженням численних незаконних грошових стягнень зі студентів та учнів. Постанова фактично сприятиме ще більшій появі платних “позакласних занять”, без яких високі оцінки учням та студентам просто не поставлять. Ще один активіст - студентський віце-мер Львова Євген Кузик переконаний, що маніпулювати через цю постанову студентами у влади не вийде: «На нашу думку, студент, який матиме гідні умови для навчання, буде ходити на пари і буде вчитися. Змушувати його платити за те, що він не здав той чи інший залік, колоквіум – це неправильно. Наша влада не має де взяти гроші на підручники, і хоче збирати ці гроші зі студентів».

За минулої влади спроба введення додаткових платних послуг вже мала місце. 14 квітня 2009 року Кабінет Міністрів прийняв постанову №369, якою планувалось запровадити зазначені платні послуги. Але, враховуючи звернення студентських та молодіжних громадських організацій та неконституційність рішення уряду, попередній Президент Віктор Ющенко своїм указом від 30 квітня скасував частину платних послуг. Згодом акції протесту студентських та молодіжних організацій сприяли ще й тому, що Кабінет Міністрів 5 червня 2009 року скасував запровадження усіх з вищезазначених додаткових платних послуг.

Тому в таких акціях є сенс, переконує Михайло Каменєв: «Такі заходи багато чого можуть змінити, починаючи від усвідомлення студентів своєї суспільної ваги, закінчуючи розумінням владою, хто є хазяїн».

Саме тому вони вчергове збираються протестувати. Доти, доки влада не зламається на шляху комерціалізації освіти. Опротестовують постанову і в суді: з урядовцями судяться львівські студенти. Позивачем виступив студент магістрату юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Тарас Гук. Основним аргументом у позові є те, що постанова КМУ порушує передбачене Конституцією України право будь-якого громадянина України на доступність і безкоштовність вищої освіти.

Протести почув Віктор Янукович. Він киває на попередню владу: мовляв, цей документ її пера справа: «Я вважаю, що ті рішення про надання платних послуг не врахували дуже багато інтересів молоді. Це і життя молодих людей, і функціонування вузів”, – сказав він. – Такі рішення ухвалювало Міносвіти, у складі якого є чимало підрозділів та інструментів».

Прем’єр-міністру Миколі Азарову Янукович ще минулого тижня доручив переглянути постанову: «Запровадження платних послуг у цій постанові – неприпустиме, воно порушує права студентів», - обурився Президент.

Сказано – зроблено. На засіданні кабінету міністрів вирішили частину платних послуг відмінити. Якщо ж про постанову і згадували, то переконували: мовляв, освіта збідніла, на неї ж гроші і хотіли підзаробити: «Ті питання, які викликали проблеми, - це користування інтернетом, фінансування лабораторних робіт. Треба взагалі зробити серйозну ревізію і аудит всіх платних послуг, які йдуть в освіті», - відзначив голова державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир Семиноженко.

Але студенти у це не повірили. Михайло Каменєв обіцяє: акції не припинять, допоки постанова не буде скасована повністю, а рішення про це буде опубліковано на сайті уряду.

Чи поступиться все ж таки влада студентам, однозначно важко сказати. Але очевидно те, що передвиборчий період – не той час, коли варто псувати відносини з молоддю, яка є частиною електорату. А ось уже після перегонів не виключено, що так званим освітнім «інноваціям» знову прийде час: і передвиборні агітаційні гасла про світле майбутнього невдовзі зміняться на щось на кшталт «хочеш вчитись – умій платити».

Катерина Бессарабова

