Портнов: Влада прислухається до Венеціанської комісії

Заступник глави адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ заявив, що рекомендації Венеціанської комісії будуть підґрунтям для подальшої законодавчої роботи у сфері реформування конституційних засад судоустрою.

Як повідомила УНІАН прес-служба Президента, про це А.ПОРТНОВ повідомив під час зустрічі з головою Венеціанської комісії Дж.БУКІККІО, Секретарем Венеціанської комісії Т.МАРКЕРТОМ та експертами комісії.

Українська сторона висловила вдячність представникам Венеціанської комісії за прийняття останніх рекомендацій у сфері законодавства про судоустрій та висловила побажання щодо подальшого посилення співпраці з комісією.

Також А.ПОРТНОВ вчора зустрівся з експертами Генерального директорату з прав людини та юридичних справ для обговорення питань підготовки проектів Кримінально-процесуального кодексу України та законів України про прокуратуру і адвокатуру.