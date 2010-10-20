ВР планує внести зміни до Кримінального кодексу

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінально-процесуального та Кримінального кодексів України (щодо обмеженої осудності)».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 314 народних депутатів із 401 зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 324, 417, 418, 420, 421, 422, 423 Кримінально-процесуального кодексу України, що забезпечить приведення порядку провадження досудового слідства та судового розгляду кримінальних справ стосовно осіб, які вчинили злочин у стані обмеженої осудності, у відповідність до вимог статті 20 Кримінального кодексу України.

У зв’язку з цим пропонується також доповнити Кримінально-процесуальний України новою статтею 422-1. Крім того, враховуючи специфіку лікування психічного захворювання осіб, визнаних судом обмежено осудними, пропонується внести зміни до частини другої статті 94 Кримінального кодексу України.