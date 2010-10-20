Міліція обшукала квартири батьків колеги Климентьєва

У Харкові міліція обшукала квартиру матері й батька Петра МАТВІЄНКА – заступника зниклого у серпні головного редактора газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам П.МАТВІЄНКО.

За його словами, слідча група на чолі зі слідчим Валерієм ЛЕГЕЦЬКИМ, маючи постанову судді Київського районного суду міста Харкова В.ЧЕРЕДНИКА, провела два обшуки. Один обшук відбувся в четвер, 14 жовтня, у квартирі матері П.МАТВІЄНКА, де він зараз проживає та працює, другий – у п’ятницю, 15 жовтня, в квартирі його батька.

П.МАТВІЄНКО зауважив, що в ході обшуку в квартирі його матері слідчі, мотивуючи свої дії проведенням експертизи в рамках кримінальної справи про зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА, вилучили системний блок комп’ютера, ноутбук, зовнішній жорсткий диск, два фотоапарати, два диктофони, а також газовий балончик й електрошокер.

Він підкреслив, що на комп’ютері зберігалася «вся особиста інформація», в тому числі особиста переписка, «яка охороняється Конституцією України», журналістські матеріали та замітки, наукова робота, яка «є інтелектуальною власністю».

П.МАТВІЄНКО звинуватив слідчих у намаганні «помститися» йому за висловлення альтернативної точки зору на перебіг розслідування кримінальної справи про зникнення журналіста В.КЛИМЕНТЬЄВА.

«Там (у постанові суду на обшук – УНІАН) було написано: у зв’язку з тим, що МАТВІЄНКО робить заяви, дає інтерв’ю, скликає прес-конференції, їздить до Києва, і не відомо за які кошти він це все робить, у зв’язку з цим провести в нього обшук. Я вважаю, що навіть у частині мотивування вони визнають те, що вони мені мстять за те, що я роблю якісь заяви та висловлюю точку зору, незручну слідству», - сказав П.МАТВІЄНКО.

П.МАТВІЄНКО підкреслив, що неодноразово пропонував слідчим провести огляд цифрової техніки у його присутності, щоб уникнути можливості «підкидання» файлів.

«Вони не проводили огляд. Я одразу запропонував слідчим сісти з будь-ким із них або з якимсь спеціалістом, продивитися всі файли, які є на моїх носіях, на моїх комп’ютерах і дати пояснення по кожному файлу, й до чого він стосується. Але щоб не вилучали й не копіювали», - сказав він.

«Існує така небезпека, що туди буде підкинуто якийсь файл, умовно кажучи лист від Усами бін Ладена або заклик до збройного повстання. Якщо там буде заклик до збройного повстання або лист від Усами бін Ладена, то це пряме підґрунтя до мого арешту», - акцентував П.МАТВІЄНКО.

«Зараз вони добилися санкції суду на мій обшук, завтра вони доб’ються санкції на мій арешт. Це ж 37 рік», - обурився журналіст.

П.МАТВІЄНКО відкинув інформацію про те, що в ході обшуку було вилучено комп’ютер його дитини, сказавши, що в нього нема дитини і «це вже хтось нафантазував». Журналіст також повідомив, що під час обшуку 15 жовтня в квартирі його батька вже нічого не було вилучено, «тому що там не було цифрової техніки».

Говорячи про хід розслідування кримінальної справи про зникнення головного редактора газети «Новий стиль», П.МАТВІЄНКО акцентував, що слідство «ані на міліметр» не просунулося, і «судячи з усього воно не хоче просуватися в потрібному напрямку».

Він зауважив, що має інформацію про те, що ветерани Міністерства внутрішніх справ заявили про бажання підключитися до розслідування цієї кримінальної справи та пообіцяли її розкрити протягом двох тижнів, «оскільки там лежить все на поверхні».

«Але до їх пропозиції ніхто не дослухався», - наголосив П.МАТВІЄНКО.

У Центрі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області кореспонденту УНІАН повідомили, що в рамках розслідування кримінальної справи про зникнення харківського журналіста “проводяться планові заходи”.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня 2010 року. В ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з будинку з невідомим чоловіком на автомобілі ”БМВ” сріблястого кольору в невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею ”умисне вбивство” за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА. Пізніше ця справа була передана в Київ для розслідування Міністерством внутрішніх справ.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що в човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, був знайдений мобільний телефон зниклого журналіста.

31 серпня заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК заявив, що міліція відпрацьовує вісім версій зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

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