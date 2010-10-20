Молодь не вірить, що студента Індила не били у міліції

Київ. 20 жовтня. УНІАН. Молодь невдоволена рішенням прокуратури щодо справи померлого у райвідділі міліції студента Ігоря Індила.

Про це УНІАН повідомили у ВМО “Фундація регіональних ініціатив”.

Робоча група організації стосовно справи розслідування загибелі І.Індила не вірить, що його не били у відділку міліції. “На нашу думку, те, що прокуратура не знайшла доказів побиття хлопця, означає або те, що всі докази були ретельно попередньо знищені працівниками Шевченківського райвідділу міліції, або те, що оприлюдненням саме такого рішення прокуратури влада прагне мінімізувати подальші збурення у суспільстві”, - заявили в організації.

У фундації вважають смерть І.Індила вбивством. “Ми допускаємо те, що Ігор міг сам померти у камері. Але помер внаслідок саме смертельних тілесних ушкоджень, отриманих напередодні від своїх вбивць – працівників міліції”, - зазначають в організації.

Робоча група не погоджується з рішенням прокуратури, оскільки вважає, що дії вбивць слід кваліфікувати як такі, що підпадають під дію ч. 3 ст. 365 (дії, передбачені ч. 2 цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки), ч. 1 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та, можливо, й інших статей Кримінального кодексу.

Члени робочої групи підтримують звільнення начальника Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві полковника міліції Петра МІРОШНИЧЕНКА та інших керівників цього управління із займаних посад та з правоохоронних органів взагалі.

Вони також вважають, що варто звільнити і понизити у званні начальника ГУ МВС в м. Києві генерала КРИКУНА, який довгий час стверджував, що начальник Шевченківського РУ ГУ МВС у м. Києві відсторонений від виконання службових обов’язків, що не відповідало дійсності.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі прокуратури Києва заявили, що смерть студента І. Індила у травні цього року у Шевченківському райуправлінні міліції Києва є наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох співробітників правоохоронних органів. До такого висновку дійшли слідчі прокуратури, у провадженні яких перебувала справа.