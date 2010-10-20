Прес-конференція на тему “Суспільні очікування та активність партій на місцевих виборах: результати досліджень"

21 жовтня 2010 року Громадський прес-центр «Місцеві вибори - 2010: факти, порушення, тенденції», створений за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”, проведе прес-конференцію на тему “Суспільні очікування та активність партій на місцевих виборах: результати досліджень”.

Громадські спостерігачі розкажуть про результати соціологічних та експертних досліджень суспільних очікувань на місцевих виборах; результати моніторингу активності партій.

У прес-конференції візьмуть участь:

Ольга Айвазовська, Громадянська мережа ОПОРА (Київ)

Андрій Когут, Громадянська асамблея України

Наталія Линник, Комітет виборців України (Київ)

Початок об 11:00.

Місце проведення: м. Київ, вул. Ярославів вал, 9 (м. Золоті ворота), конференц-зала (1 поверх).

Прес-центр Громадянської асамблеї України «Місцеві вибори — 2010: факти, порушення, тенденції», assembly@gau.org.ua , тел.: +380 63 628-68-69, +380 63 617-97-05.

