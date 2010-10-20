Трьох жінок на пішохідному переході вбив працівник прокуратури

Трьох жінок на пішохідному переході у Дніпропетровську збив працівник прокуратури.

Про це повідомляє газета «Сегодня» з посиланням на свої джерела.

«Сьогодні о 6.40 у Дніпропетровську на вулиці Набережній Перемоги сталася НП. Водій, що проїхав на зелений сигнал світлофора, збив на "зебрі" трьох жінок. Двоє з них загинули на місці пригоди, третя померла у реанімаційному відділенні місцевої лікарні ім. Мечнікова», - пише газета.

Як повідомило "Сегодня" джерело у прокуратурі Дніпропетровська, автомобіль "Тойота-Прадо" порушник покинув у дворі неподалік від місця ДТП без держномерів. «Силовики встановили особу власника. Ним є молодий працівник прокуратури. Батько чоловіка також трудиться в цьому відомстві - прокурором одного з районів міста», - пише газета.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Центру громадських зв`язків ГУ МВС у Дніпропетровській області, порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що управляють транспортними засобами).