Засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування випадків цензури у ЗМІ

21 жовтня - 12-00 - Відбудеться чергове засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків цензури у засобах масової інформації, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. На засідання запрошені представник Генеральної Прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ, заступник головного редактора газети «Новий стиль» Петро Матвієнко, головний редактор ІА "Поряд з вами" Олена Білозерська (вул.Грушевського, 5, кімната 5, 3 поверх кулуари). Телефони: 098 048 07 04, 255-39-38.