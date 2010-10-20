21 жовтня - 17-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Легітимність виборів під загрозою! Утиск прав виборців дійшов до межі!».

На прес-конференції буде оприлюднене Відкрите звернення до Президента України і європейської громадськості щодо порушення виборчого права місцевою владою м. Мелітополя Запорізької області.

В ході прес-конференції журналістам будуть надані результати соціологічних досліджень, докази і матеріали, що свідчать про серйозні порушення закону представників влади в ході проведення передвиборчої кампанії. Учасники: кандидат на пост мера м.Мелітополя Олександр Волков, в.о.голови ГО «Антикорупційна» Віталій Сотула; кандидат на пост мера м.Мелітополя Микола Жидкевич; заст.голови мелітопольської організації партії «Батьківщина» Олексій Прокофьєв; представник мелітопольської організації партії «Союз Лівих Сил» Тарас Генов; представник мелітопольської організації СПУ Ольга Гайсумова (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал).

Телефон: (067)613-25-29.Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.