Дискусія на тему: «Місцеві вибори 2010: втрачений шанс змінити систему місцевого врядування в Україні?»

21 жовтня - 17-30 - Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні проведе публічну подіумну дискусію на тему: «Місцеві вибори 2010: втрачений шанс змінити систему місцевого врядування в Україні?» Програма дискусії: http://www.info.boell.org.ua/Lokalwahl/Konzept.pdf (Київський медіа центр, вул. Хрещатик, 25). Потрібна акредитація info@boell.org.uа до 19 жовтня.

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