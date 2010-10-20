Дискусія на тему: «Місцеві вибори 2010: втрачений шанс змінити систему місцевого врядування в Україні?»
16:44, 20 жовтня 2010Права людини
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21 жовтня - 17-30 - Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні проведе публічну подіумну дискусію на тему: «Місцеві вибори 2010: втрачений шанс змінити систему місцевого врядування в Україні?»
Програма дискусії: http://www.info.boell.org.ua/Lokalwahl/Konzept.pdf (Київський медіа центр, вул. Хрещатик, 25).
Потрібна акредитація info@boell.org.uа до 19 жовтня.
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