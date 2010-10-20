Показ фільму "Fucking Different New York" та дискусія на тему: "Парафія порнографії"

21 жовтня - 18-30 - Відбудеться показ фільму "Fucking Different New York" та дискусія на тему: "Парафія порнографії". Учасники: Анатолій Бєлов, художник, автор вуличних проектів «(По)чому мораль?», «Моє порно – моє право»; Тамара Марценюк, дослідниця гендерних питань, викладачка кафедри соціології НаУКМА; Марія Марчик, дослідниця квір-теорії, віце-директор Центру культурно-антропологічних студій; Олена Шевченко, голова громадської організації «Інсайт». Модератор Надія Парфан (Центр візуальної культури НаУКМА, Староакадемічний корп., 1-й пов, вул.. Сковороди ,2.). http://vcrc.ukma.kiev.ua/uk/

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