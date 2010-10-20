Круглий стіл на тему: “Місце кримінально-виконавчої інспекції у системі місцевих органів державної влади та забезпечення інтересів місцевих громад”

Завершується акредитація на круглий стіл на тему: “Місце кримінально-виконавчої інспекції у системі місцевих органів державної влади та забезпечення інтересів місцевих громад”. Запрошені: заст.міністра юстиції Володимир Богатир, голова КОДА Анатолій Присяжнюк, білоцерківський міський голова Василь Савчук та інші . Захід відбудеться 22 жовтня об 11-00 в м.Біла Церква Київської області (вул. П.Запорожця, 333, Білоцерківське училище профпідготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України). Телефони: 461-86-14, 461-86-07, 050-539-94-40.

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