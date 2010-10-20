Венеціанська комісія про судову реформу

16:57, 20 жовтня 2010
Права людини
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Інформація від Ради Європи

Венеціанська комісія відзначає зниження ролі Верховного Суду України у порівнянні з вищими спеціалізованими судами, включаючи новий Вищий спеціалізований суд з цивільних та кримінальних справ.

Як повідомила УНІАН експерт у зв`язках з громадськістю Бюро інформації Ради Європи в Україні Ганна ДМИТРУК, про це йдеться у висновках Венеціанської комісії щодо закону України про судоустрій та статус суддів і закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо недопущення зловживань правом на оскарження

“Незважаючи на внесені певні позитивні зміни, все ще існують фундаментальні проблеми у системі призначення та звільнення суддів, зокрема щодо ролі Верховної Ради України у цьому процесі. Система судового самоврядування теж складна. Є також проблематичною ситуація стосовно Верховного Суду України, який втратив більшість із своїх повноважень та, можливо, нездатний буде забезпечувати єдність щодо інтерпретації закону”, - зазначається у висновках Венеціанської комісії.

Щодо закону про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно недопущення зловживань правом на оскарження, то у Венеціанській комісії вважають, що цей закон впроваджує важливі зміни із особливим наголосом на повноваженнях та діяльності Вищої ради юстиції. “Дійсно, зміцнена роль ради щодо звільнення суддів, оскільки рада функціонує і як апеляційна інстанція для дисциплінарних проваджень щодо суддів нижчого рівня, і як дисциплінарний орган щодо суддів Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів. Вища рада юстиції має також інші повноваження, які не визначені законом та які не були гарантовані Конституцією», - зазначається у висновках.

У Венеціанській комісії відзначають, що зміни, внесені до Кодексу адміністративного судочинства України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також до закону про Вищу раду юстиції, зміцнюють роль і позицію ВРЮ через посилення її юрисдикції та надання додаткових повноважень. “Цей крок видається прикрим, беручи до уваги склад Вищої ради юстиції, закладений у Конституції, що не відповідає європейським стандартам. Ризик заполітизованості призначень та дисциплінарних проваджень є високим і поява такої загрози може залякувати суддів, тим самим послабляючи їхню незалежність», - зазначається у висновках.

Венеціанська комісія вважає, що дисциплінарні повноваження Вищої ради юстиції мають бути переглянуті з метою встановлення достатньо деталізованих критеріїв відповідальності судді за його поведінку.

Як повідомляв УНІАН, закон про судоустрій та статус суддів був прийнятий Верховною Радою 7 липня 2010 року.

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо недопущення зловживань правом на оскарження був прийнятий Верховною Радою 13 травня 2010 року.

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