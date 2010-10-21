Російській опозиції дозволили мітинг у центрі Москви

Влада Москви вперше дали опозиції дозвіл на проведення мітингу на захист 31-ї статті Конституції РФ на Тріумфальній площі російської столиці, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Один з лідерів "Стратегії-31", керівник Московської Гельсінкської групи Людмила Алексєєва розповіла, що до участі в акції будуть допущені лише 200 осіб.

Голова МХГ відзначила, що на мітинг можуть прийти близько 1,5 тис. людей, тому опозиції доведеться ухвалити рішення про "зайвих" учасників акції, вище запропонованого московською мерією ліміту.

Мітинги на захист 31-ої статті Конституції РФ, яка гарантує свободу зборів, проводяться російською опозицією на Тріумфальній площі столиці 31-го числа кожного місяця. Раніше мерія Москви відмовлялася санкціонувати проведення акції. Розгін несанкціонованих "Маршів незгодних" регулярно супроводжувався затриманнями і побиттям їх учасників.