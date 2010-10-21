Янукович розповів, чого бракує для розвитку громадянського суспільства

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що прийняття Національної стратегії України щодо запобігання та протидії корупції на 2010-2014 роки стане підтвердженням політичної волі керівництва держави у боротьбі з цим явищем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Національного антикорупційного комітету, яке проходило вчора у Києві.

Глава держави зауважив, що одним із питань, яке виноситься сьогодні на порядок денний засідання, є розгляд проекту Національної стратегії України щодо запобігання та протидії корупції на 2010-2014 роки

«Цей документ – він підтвердить фактично політичну волю керівництва країни і вас як представників різних державних установ, громадських організацій, державних діячів, які посідають таку ж принципову позицію. Я сподіваюсь, що нам з вами вдасться, врешті-решт, проводити ефективну державну політику з боротьби з корупцією», - заявив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до присутніх на засіданні.

Він повідомив, що проект стратегії також містить напрямки і завдання з удосконалення системи публічної служби та адміністративних процедур.

«Це дуже важливо. Тобто це посилення доброчесності на публічній службі, покращення доступу громадян до діяльності органів державної влади, чого нам не вистачає для розбудови громадського суспільства», - переконаний Президент.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, пов’язано з тими демократичними цінностями, які «сьогодні, як то кажуть, на словах, але нам треба їх запровадити як конкретний механізм життя».

Також, сказав В.ЯНУКОВИЧ, стратегія містить положення щодо удосконалення системи використання державного майна і бюджетних коштів; системи органів з протидії корупції та відповідальності за корупційні порушення; оптимізації фінансування політичних партій та виборчих кампаній.

«Це також болюче питання, яке є у суспільстві, і нам до вирішення цього питання треба колись підходити», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Крім цього, він зазначив, що документ встановлює завдання не лише для органів державної влади, але й для інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації, визначаючи їх активними учасниками антикорупційної діяльності.

«І я упевнений у тому, що лише разом при співпраці ми зможемо розраховувати на дієвий результат цієї роботи. Реалізація стратегії також дасть змогу підвищити ефективність попередження та протидії корупції, а також сформувати у громадськості активну позицію у зазначеній сфері», - сказав Президент.