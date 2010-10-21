Комуністи і ПР "завалили" законопроект "Про доступ до публічної інформації"

Верховна Рада перенесла на 2 листопада розгляд законопроекту «Про доступ до публічної інформації».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 251 із 429 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Перед цим голова ВР Володимир ЛИТВИН поставив на «сигнальне голосування» даний законопроект, але він не набрав необхідної кількості голосів. За нього проголосували лише 174 (при необхідних 226 – УНІАН) із 429 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція КПУ, а з фракції Партії регіонів “за” проголосував лише один народний депутат.

Після того, як була підтримана пропозиція щодо перенесення розгляду даного законопроекту на 2 листопада, В.ЛИТВИН звернувся до народних депутатів з проханням, щоб більше не було перенесень розгляду даного законопроекту, щоб «я не позичав очі в Сірка перед європейськими структурами».

Як повідомлялося, даний законопроект передбачає процедуру реалізації права на доступ до інформації шляхом подання запитів на інформацію, а також виконання обов’язку розпорядниками інформації оприлюднювати інформацію про свою діяльність.