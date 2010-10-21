Європейській конвенції з прав людини – 60 років. Під акомпанемент сопрано посла доброї волі ООН Барбари Гендрикс на урочистостях в Страсбурзі виступили керівні особи РЄ та Генсек ООН Бан Кі-Мун. З його промови запам’яталися пасажі про боротьбу з бідністю, екологію та міграцію. Генеральні cекретарі Ради Європи та ООН спільно відзначили вчора ювілей Конвенції, наголосивши на синергії двох інституцій в сфері захисту прав людини. Президент Євросуду Жан-Поль Коста та керівники дотичних до Конвенції спеціалізованих експертних груп РЄ за круглим столом також говорили про синергію їхньої діяльності.

Бан Кі-Мун наголосив на партнерстві ООН та РЄ, на ролі Всезагальної декларації з прав людини ... та застеріг про загрозу глобальній системі захисту прав людини. Після цього надто меланхолійний музичний твір у виконанні оркестру прозвучав у сесійній залі якось урочисто сумно, майже траурно ...

Міграція – злоба дня, на сьогодні це сталий феномен, невіддільний від соціальної еволюції, а тому потрібні тривалі рішення. Бідність поглиблює проблему міграції, бо з одного боку виступає її каталізатором, а з іншого – ще й загострює екстремістські прояви в приймаючих країнах. Відтак, у наслідок міграції – хоча й не тільки – маємо в суспільстві багатокультурність і розмаїття, а ще – меншини. Культурні, релігійні тощо. Дехто з правозахисників доводить, що права меншин були краще захищені в епоху що передувала ООН, хоч міжнародна правова система Ліги Націй та доктрина Вільсона «про право меншин на самовизначення» і продемонструвала свої недоліки та наробила немало шкоди [див. International Journal on Minority and Group Rights, Vol.17, N°3, 2010]. Поняття ж виокремленого захисту прав меншин у реформованій на зламі тисячоліть системі ООН поступилося загальному мандату прав людини. Це надто тонка матерія і грань між боротьбою проти дискримінації представників тієї чи іншої меншини, проти обмеження їм доступу до користання правами, закріпленими в міжнародних документах на національному законодавстві, та між зловживаннями статусом меншин – часом дуже тонка.

Спроб спекуляцій навколо прав меншин не бракує. Чим обернулася для України та ж сама Європейська хартія регіональних мов та мов меншин, як її офіційно величають! Дроблення та виокремлення чи навпаки гуртування у меншини повинно товаришувати з взаємоповагою. Меншина в принципі, як чисельно менша група, не в одній ваговій категорії, аби протистояти чисельно більшій спільноті, тому потрібні механізми, які гарантують їм однаковий і рівний доступ до усіх прав та фундаментальних свобод. Але ж і про обов’язки не треба забувати.

Зважаючи на індивідуальний характер захисту прав людини, зараз кожен хоче, аби його ідентичність – культурну, політичну, релігійну, сексуальну – поважали інші. Торбйорн Яґланд стурбований тим, що багато хто при цьому забуває про таку повагу до інших. Про це Генсек РЄ зауважив у своїй промові на урочистій церемонії з нагоди 60-річчя Конвенції. «Забагато людей, схоже, формують свою ідентичність усупереч іншим. Забагато людей вбачають в інших загрозу для своєї ідентичності та свого суспільства».

Ми мусимо навчитися жити в плюралістичному суспільстві та виробити цілковито толерантне ставлення до відмінних від наших власних думок, поглядів, виглядів, переконань, віросповідань, словом навчитися поважати інакшість. Це важливо в нинішньому світі, де зникають кордони і стираються межі. Й де ще не обійтися без політичної волі держав. «Це важливо скрізь, в країнах еміграції чи навпаки». Слушною є теза Бан Кі-Муна, адже, якщо ми хочемо, аби нас ближні добре приймали у світі, слід робити це і для інших. Мусимо навчитися проявляти толерантність до інакопроявів, а стопроцентну нетерпимість, або «zero tolerance», застосовувати до будь-яких спроб порушень прав людини.

Іванна Піняк, Страсбург