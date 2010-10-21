Розроблено законопроект про захист прав інтелектуальної власності УЄФА на Євро-2012

У Державному департаменті інтелектуальної власності розробили законопроект щодо забезпечення захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та його комерційних партнерів під час організації та проведення фінальної частини «Євро-2012» в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови держдепартаменту Володимир ЖАРОВ під час семінару на тему: "Набуття і захист прав інтелектуальної власності Об’єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та його комерційних партнерів".

Як зазначив В.ЖАРОВ, державні органи влади надають відповідні гарантії щодо захисту прав інтелектуальної власності як УЄФА, так і його комерційних партнерів. За його словами, для цього прийнято Закон «Про організацію підготовки і проведення фінальної частини Євро 2012», стаття 9 якого й проголошує, що Україна забезпечує захист прав інтелектуальної власності УЄФА та його комерційних партнерів. «Сьогодні ми маємо 11 спеціальних законів з питань інтелектуальної власності щодо набуття, здійснення та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Але вищезгаданий закон потребує деяких доопрацювань», - сказав В.ЖАРОВ. Тому Держдепартамент інтелектуальної власності розробив відповідний законопроект.

Що стосується проведення експертизи заявок на об’єкти промислової власності від УЄФА та його комерційних партнерів, то В.ЖАРОВ відзначив, що Державним підприємством "Український інститут промислової власності" створено спеціальну групу експертів, яка цим займатиметься. «Така група потрібна для того, щоб заявки на реєстрацію прав інтелектуальної власності, які стосуються УЄФА та його комерційних партнерів, оброблялися швидше – не довше ніж чотири місяці. А висновки за ними будуть максимально об’єктивними, адже експертиза виконуватиметься не одним експертом, а групою», – підкреслив В.ЖАРОВ.

