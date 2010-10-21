Експерт прогнозує масову скупівлю голосів на виборах

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА прогнозує, що на місцевих виборах 31 жовтня скупівля голосів виборців може набути масового характеру, причому, не лише в окремих регіонах, але й на всеукраїнському рівні.

Про це йдеться в коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН щодо розгляду Одеською міською територіальною виборчою комісією питання про купівлю голосів на одному з мажоритарних округів.

«Місцеві вибори завжди відрізнялися особливими методами «агітації». Як правило, дистанція між суб`єктами виборчого процесу – невелика, що дозволяє масово вдаватися до таких завуальованих способів купівлі голосів, як через так звані соціальні договори», - зазначає В.БАЛА.

Подібні методи, на його думку, притаманні, перш за все, тим кандидатам, які не мають серйозного ідеологічного базису, або чия динаміка електоральної підтримки стрімко падає. «В даному випадку, такі соціальні договори можуть ініціювати не лише окремі кандидати до міської ради Одеси, але й кандидати в мери, які мають доступ до адмінресурсу», - вважає експерт.

Водночас, за його словами, перспективи довести факт купівлі голосу – сумнівні, чим і користуються «нечисті на руку» кандидати.

«Практика доводить, що зловити за руку «спецагітаторів» при купівлі голосу досить проблематично. Проте активна громадянська позиція і кандидатів, і виборців дозволить мінімізувати вплив таких технологій. Саме для цього існують спеціальні документи декларативного характеру, які ініціюють впливові кандидати для відстоювання інституту чесних виборів», - зазначає В.БАЛА.