Підприємці пропонують надрукувати Податковий кодекс на туалетному папері

Сьогодні, 21 жовтня, у ході акції протесту підприємців Луганщини, яка відбулася на Театральній площі, учасники «піднесли» голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ та прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ два великі рулони туалетного паперу з написом: «Підприємці Луганщини вважають, що тільки на такому папері можна друкувати новий Податковий кодекс і використовувати його за призначенням».

Як передає кореспондент УНІАН, в акції протесту взяли участь більш як 3000 чоловік та близько 100 таксі.

У своєму зверненні до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА учасники акції нагадали, що у своїй передвиборчій програмі він обіцяв «забезпечу пріоритетність стимулювання… малого і середнього бізнесу… Малий та середній бізнес потребують не лише уваги, а й захисту з боку держави», та також заявили рішучий протест проти Податкового кодексу, розробленого урядом М.АЗАРОВА.

Вони вимагають від Президента виконати передвиборчі обіцянки та захистити їх від свавілля чиновників та від корупції. Також підприємці Луганщини вимагають від В.ЯНУКОВИЧА збереження спрощеної системи оподаткування та звітності суб`єктів малого підприємництва як фізичних, так і юридичних осіб.

У своїй резолюції учасники акції висловили загальну думку підприємців Луганщини з питань прийняття Податкового кодексу, сплати внесків до Пенсійного фонду, та валютної політики держави. Зокрема, вони вимагають від влади: визнати проект Податкового кодексу №7101-1 від 21.09.10 таким, який знищує мале підприємництво в Україні; звернутися до голови Верховної Ради, голів комітетів та фракцій з вимогою скасувати постанову ВРУ про прийняття у першому читанні проекту Податкового кодексу і взагалі зняти його з розгляду; звернутися до Президента України, голови ВР, голів комітетів і фракцій ВР з вимогою внести зміни до Закону України №2464 від 08.07.10 «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування». Також вони вимагають від Президента України вжити дієвих заходів для зміцнення національної грошової одиниці.

Підприємці Луганщини вимагають включити в робочі групи для вирішення вищезазначених проблем представників підприємництва області та запропонували передбачити у новому Податковому кодексі конкретні норми, які стосуються спрощеної системи оподаткування.