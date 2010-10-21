Новий мер Москви кличе заробітчан: не змушувати ж москвичів з мітлою ходити

Залучення трудових мігрантів необхідне для Москви.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Росії, про це мер Москви Сергій СОБЯНІН сказав, виступаючи в Мосдерждумі.

«Безробіття в Москві за статистикою практично немає. Всі бажаючі знайти роботу її знаходять. Залучення мігрантів, трудових мігрантів є необхідним для того, щоб економіка міста розвивалася, щоб будівництва не зупинилися, щоб ми не мали дефіциту робочої сили», - сказав С.СОБЯНІН.

У той же час він упевнений, що для москвичів мають створюватися високотехнологічні і високооплачувані робочі місця – «а не примушувати їх з мітлою ходити навколо будинку».

С.СОБЯНІН підкреслив, що всі мігранти мають бути офіційно зареєстровані.

«Це завдання ми вирішуватимемо разом з правоохоронними органами і міграційною службою», - сказав він.