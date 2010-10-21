Європарламент присудив премію Сахарова кубинцю

Конференція Президентів Європарламенту вирішила вручити щорічну премію Сахарова кубинському правозахиснику Гійєрмо ФАРІНЬЯСУ.

Про це повідомив сьогодні Президент Європарламенту Єжі БУЗЕК, виступаючи на сесії в Страсбурзі.

«Я сподіваюся, що зможу особисто вручити йому премію тут, у Європарламенті», - сказав він.

Г.ФАРІНЬЯСУ 48 років, він доктор психологічних наук, незалежний журналіст і дисидент.

Після оголошення рішення ряд депутатів Європарламенту висловився проти присудження премії Сахарова представнику Куби.

Як повідомляв УНІАН, премія Сахарова була заснована Європарламентом у 1988 році, і присуджується за досягнення в області захисту прав людини. Вручення премії має відбутися 15 грудня на сесії Європарламенту в Страсбурзі.