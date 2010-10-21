Екс-депутат просить знайти, хто вбив і згвалтував його сина

Кандидат на пост Президента України 1991 року, народний депутат України Верховної Ради першого скликання Леопольд ТАБУРЯНСЬКИЙ просить Президента Віктора ЯНУКОВИЧА зобов’язати Генеральну прокуратуру України розслідувати справу зґвалтування та вбивства в Києві його сина у червні 1994 року.

Про це Л.ТАБУРЯНСЬКИЙ повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Л.ТАБУРЯНСЬКИЙ розповів, що в його службовому помешканні народного депутата 28 червня 1994 року було знайдено повішеним 17-річного сина Руслана, студента Економічного національного університету. За даними офіційних численних судових та посмертних психологічних експертиз слідства, Р.Табурянський не перебував в стані, який міг би привести до самоповішення, в приміщенні виявилися сліди крові, які належали іншій особі. Було виявлено ряд ознак, які вказували на насильницький характер смерті.

Батько загиблого звинувачує у скоєнні злочину колишнього викладача Національного економічного університету Леоніда О, який пізніше очолював одну з академій МАУП та був головним підозрюваним у справі серед ще кількох інших осіб.

За словами Л.ТАБУРЯНСЬКОГО, ця справа закривалася та поновлювалася Генпрокуратурою п’ять разів, втім не вдалося провести головної слідчої дії – взяти кров у головного підозрюваного, Леоніда О.

15 вересня 2008 року справу було закрито за відсутністю події злочину. В постанові Генпрокуратури йдеться, що «відповісти на запитання, ким залишені сліди, перекопійовані на дактилоплівку номер 2, не видається можливим унаслідок непридатності даних слідів для ідентифікації за ними особи», розповів Л.ТАБУРЯНСЬКИЙ.

У свою чергу, присутній на прес-конференції народний депутат України Володимир СТРЕТОВИЧ зазначив, що днями він отримав відповідь на свій запит з приводу вказаної справи за підписом першого заступника генерального прокурора Віктора ПШОНКИ. Як наголосив В.СТРЕТОВИЧ, у документі зазначається, що "підстав для скасування постанови про закриття кримінальної справи немає". "Як на мене, фахового юриста, ця справа елементарна для розкритя, - наголосив депутат. - Якщо підозрюваний не хоче здати кров для експертизи добровільно, то слідчий має винести постанову про примусове взяття фрегментів тканин у підозрюваного".

У зв’язку із викладеним Л.ТАБУРЯНСЬКИЙ підготував звернення до Президента України як гаранта Конституці, прав і свобод громадян. Як йдеться в документі, “Руслан Табурянський став жертвою тих, хто постачає хлопчиків для розваг, у тому числі - замовникам з найвищих органів влади в Україні. Генеральна прокуратура, неодноразово визнаючи, що справа закривається безпідставно та необґрунтовано, п’ять разів поновлювала справу. Втім, прокуратура міста Києва та Печерського району справу закривала без законних на те підстав, навіть за наявності у справах висновків та експертиз... У зв’язку з цим прошу Президента забов язати Генеральну прокуратуру довести справу про згвалтування та вбивство мого сина до кінця і притягнути винних до відповідальності".

Під зверненням також поставили свої підписи народний депутат України В.СТРЕТОВИЧ та голова Асоціації народних депутатів України Олександр БАРАБАШ.

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