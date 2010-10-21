Всеукраїнська конференція "Як організувати державну політику сприяння розвитку громадянського суспільства"

22 жовтня - 10-00- Відбудеться Всеукраїнська конференція "Як організувати державну політику сприяння розвитку громадянського суспільства". Організатор - Український незалежний центр політичних досліджень. Експерти презентують звіт за результатами Моніторингу реалізації органами виконавчої влади Концепції сприяння розвитку громадянського суспільства у 2009 році. Учасники: Наталія Борджелі, віце-президент Міжнародного центру некомерційного права (Вашингтон, США); Олександр Вінніков, голова правління Мережі розвитку європейського права; Тетяна Андрійчук, зав.сектором сприяння розвитку громадянського суспільства Департаменту інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ (конференц-зал НАНУ, вул. Володимирська, 55, 3 поверх). Потрібна акредитація. Телефон: 097 554 67 68.

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