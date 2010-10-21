Карпачова пропонує випустити 20 тис. в'язнів

Уповноважений з прав людини Ніна КАРПАЧОВА у своєму поданні Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ наполягає на необхідності ухвалення Закону України “Про амністію” з нагоди 60-ї річниці Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Уповноваженого.

У поданні Н.КАРПАЧОВА зазначає, що прийняття в Україні таких гуманних актів, як амністія та помилування, певною мірою сприяло поступовому зменшенню засуджених до позбавлення волі, кількість яких за ґратами за останнє десятиріччя скоротилася на 77 тисяч осіб або на третину. За роки незалежності України було прийнято 18 актів про амністію, серед них 10 Законів України.

Омбудсман наголошує, що проведення амністій не призводило до ускладнення криміногенної ситуації в країні і не мало системних негативних наслідків для безпеки її громадян. Адже цей гуманний акт держави – шанс, який дається засудженому тільки один раз, і він може використати його для реінтеграції у суспільне життя, знайти роботу і стати законослухняним громадянином.

Проте, констатує в своєму поданні Уповноважений з прав людини, востаннє в Україні Закон «Про амністію» було прийнято ще у 2008 році у зв’язку із 60-ю річницею Загальної декларації прав людини. Проект закону було внесено Президентом України.

На переконання Н.КАРПАЧОВОЇ, тривале зволікання з прийняттям відповідного Закону України «Про амністію» призвело до того, що протягом 2009–2010 років, як і в 2004 та 2006 роках, акту амністії не було, а тому принцип гуманізму з боку держави не міг бути застосованим насамперед до найбільш незахищених та соціально вразливих осіб, зокрема неповнолітніх, вагітних, осіб похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та інших, які були ізольовані від суспільства саме за вчинення нетяжких злочинів.

Уповноважений з прав людини констатувала, що в місцях позбавлення волі тримається понад 20 тисяч засуджених за злочини, що не становлять значної суспільної небезпеки, а застосування амністії ще не повною мірою використовується як засіб додержання прав засуджених у системі кримінальної юстиції. Крім того, це також суттєво ускладнює процес поліпшення комунально-побутових умов тримання засуджених, оскільки проблема переповнення пенітенціарних установ залишається досить гострою.

Водночас Н.КАРПАЧОВА звертає увагу Глави держави на гальмування з прийняттям у новій редакції базового Закону України «Про застосування амністії в Україні», проект якого вже підготовлено до другого читання з урахуванням пропозицій Уповноваженого з прав людини щодо його концептуального вдосконалення і приведення у відповідність із Конституцією України та міжнародними стандартами прав людини.

На думку Омбудсмана, довготривале неприйняття Закону України «Про амністію» є порушенням прав людини на реалізацію державою принципу гуманізму стосовно осіб, які у даний час перебувають в умовах ізоляції від суспільства.

Зважаючи на зазначене, Уповноважений з прав людини звертається до Президента України як гаранта додержання прав і свобод людини і громадянина з проханням терміново дати доручення щодо розробки проекту Закону України «Про амністію” у зв’язку із 60-ю річницею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, внести його на розгляд Верховної Ради України та визначити цей законопроект і проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в Україні» (реєстраційний номер 4179) як невідкладні для першочергового розгляду парламентом країни.