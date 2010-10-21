У Києві затримали адвоката Тетяну Монтян

Адвоката Тетяну МОНТЯН затримано у Подільському райвідділі міліції міста Києва

Про це Т.МОНТЯН повідомила у своєму блозі.

"Телефон майже розряджено. Розпорядження про затримання віддав особисто начальник управи", - написала адвокат.

Як передає Радіо Свобода, її затримали сьогодні після того, як Т.МОНТЯН вступилася за свою клієнтку, яку працівники міліції, за її словами, схопили на вулиці, затримали та побили.

«Мою клієнтку, одразу ж після того, як вона зустрілася зі мною, затягли в Подільський РВВС Києва. Там її побили. Коли її вивели у наручниках і спробували кудись вивезти – за неї вступився її чоловік – і його побили теж. Коли я заявила, що як адвокат хочу перебувати зі своїм клієнтом – мене теж затримали, протягли коридором райвідділу і кинули за грати», – сказала Т.МОНТЯН.

Адвокат стверджує, що правоохоронці діяли за наказом начальника райвідділу і жодних причин затримання їй не пояснили.

Як повідомляєІнфопорн, до журналістів, які прибули до Подільського РВВС, вийшов заступник начальника райуправління Анатолій НАДІЇН. За його словами, він особисто затримав Т.МОНТЯН "за злісну непокору працівникам міліції". На запитання, в чому полягала непокора, А.НАДІЇН сказав, що Т.МОНТЯН його вкусила, та продемонстрував представникам ЗМІ палець з однією подряпиною.

За останньою версією міліції, причина затримання Т.МОНТЯН - ст. 185 Кодексу про адміністративні правопорушення. Крім того, як повідомив керівник прес-служби столичної міліції Володимир ПОЛІЩУК, після затримання адвокат "поводилася неадекватно", а наразі її запросили до складання протоколу.