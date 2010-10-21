Україну очікує хвиля акцій громадянської непокори?

Якщо акції протесту підприємців 21 жовтня, направлені проти прийняття Податкового кодексу в існуючій редакції, не дадуть позитивного результату, то вже 30 жовтня, напередодні виборів до місцевих органів влади, Україну очікує хвиля масових акцій громадянської непокори.

Про це заявив на прес-конференції у Києві керівник Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності Олександр ДАНИЛЮК, повідомили УНІАН в прес-службі цього Центру.

«Підприємці не випадково обрали 30 жовтня датою початку радикальних дій. Вони справедливо розраховують бути широко почутими, стати топ-темою для ЗМІ, оскільки політична агітація вже буде заборонена і передвиборча напруга в ефірі зійде нанівець. Також переслідується мета привернути до своїх проблем увагу зарубіжних ЗМІ та спостерігачів, які прибудуть в Україну з метою моніторингу та висвітлення голосування на виборах до місцевих рад», - зазначив О.ДАНИЛЮК.

За словами експерта, у Президента і уряду залишилося вкрай мало часу, щоб «звернутися до здорового глузду і просто зняти проблему. Третина підприємців, зайнятих у малому та середньому бізнесі, здійснюють свою діяльність на півдні та сході країни - у регіонах, які партія влади вважає для себе базовими. Вибори, в даному випадку, гарний спосіб сказати «ні» політикам, які з такою завзятістю руйнують твій бізнес і життя».

«Крім того, згідно з Конституцією 1996 р., 22 листопада має стартувати виборчий процес з обрання депутатів до Верховної Ради України. Дуже символічно, що ця дата збігається з черговою річницею початку Помаранчевої революції, головною рушійною силою якої став саме той середній клас, з яким сьогодні влада знову відмовляється рахуватись. І тоді протести, в значній мірі, були викликані саме грабіжницькою фіскальною політикою прем`єра ЯНУКОВИЧА та першого віце-прем`єра АЗАРОВА. Якщо у них з цього приводу досі не виникло відчуття «дежавю», то в найближчі дні воно серйозно дасть про себе знати», - підсумував А.ДАНИЛЮК.