Коломийський міськрайсуд переніс слухання справи про побиття редактора газети «Коломийський вісник» на 4 листопада.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив постражадлий редактор газети «Коломийський вісник» Василь ДЕМ’ЯНІВ.

За його словами, вчора мало продовжитися слухання справи. «Прийшовши в суд, мені повідомили, що засідання перенесли, бо всі суді перебувають на семінарі в Івано-Франківську, - зауважив В.ДЕМ’ЯНІВ. - Засідання суду має відбутися 4 листопада».

Як повідомляв УНІАН, увечері 23 березня ц.р. двоє зловмисників заподіяли В.ДЕМ’ЯНІВУ тяжкі тілесні ушкодження, втекли з місця події після того, як в ситуацію втрутився чоловік, який став випадковим очевидцем злочину. Потерпілий отримав складні черепно-мозкові травми і перелом ноги, і пов’язує злочин із професійною діяльністю, а в міліції вважають, що це було побутове пограбування.