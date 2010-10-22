Мовні права росіян в Україні: що говорить міжнародне право?

Виявляється, якщо російській меншині “какась льогче па рускі”, то вивчення російської мови російською меншиною має припинитися, оскільки така позиція свідчить, що вивчення російської мови завдає шкоди вивченню української мови. Це позиція міжнародного права.

Права національних меншин викладені в Рамковій конвенції “Про захист національних меншин”. Існує також Конвенція “Про забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин” підписана в Москві 21 жовтня 1994 року, але вона є документом обмеженим в дії територіями 12-ти держав і в основному дублює Рамкову конвенцію.

Доречно буде порівнювати задекларовані права національних меншин з реальним станом прав паралельно українців та найбільшої національної меншини – росіян. Таке порівняння є слушним з огляду на норми статті 4 Рамкової конвенції. Адже перебіг розгляду судових позовів українців щодо захисту свого права на українську мову свідчить про відсутність “права рівності перед законом та права на рівний правовий захист” та наявність “дискримінації на підставі належності” саме до української нації.. Тож розглянемо статті 10, 11, 12 та 14 спираючись на “повну та справжню рівність між особами” та “враховуючи конкретне становище осіб, які належать до національної меншини та до більшості населення”.

Стаття 10 у першій частині надає право національним меншинам “на вільне і безперешкодне використання мови своєї меншини, приватно та публічно, в усній і письмовій формі”, яке тут таки конкретизується у другій частині: “У місцевостях, де традиційно проживають особи, які належать до національних меншин або де вони складають значну частину населення, на прохання таких осіб і якщо таке прохання відповідає реальним потребам, Сторони намагаються забезпечити, по можливості, умови, які дозволяють використовувати мову відповідної меншини у спілкуванні цих осіб між собою та з адміністративною владою”.

В Україні, де “традиційно проживають” українці, «адміністративна влада» спілкується з українцями переважно чужою мовою. Це однозначний факт. І відстояти своє право непросто. Луганська міська рада надала луганчанину Сергію Мельничуку відповідь російською мовою і лише апеляційний суд визнав це порушенням.

Розглянемо такий приклад: українець проживає в місцевості, де традиційно мешкають національні меншини. Виходить, що він має знати щонайменше дві мови - або ще краще – забути рідну. Але зверніть увагу на застороги, викладені в Рамковій конвенції: “На прохання таких осіб і якщо таке прохання відповідає реальним потребам, Сторони намагаються забезпечити, по можливості”. Чому такі перестороги? Та тому, що українець має право знати лише свою мову і не може бути приневолений до вивчення чужої. А у випадку володіння чужою мовою не може бути приневолений до примусової роботи – спілкування чужою мовою без власного бажання.

Щодо “вільного і безперешкодного використання” української мови, то прикладів можна навести безліч. Тому мене не дивує інформація про побиття або утиски на роботі українців за те, що вони розмовляють українською мовою.

А запропонуйте (у відповідності до часини 3 цієї статті) працівнику силових структур спілкуватися з вами українською. Шанс мати додатковий клопіт сповна реальний. Для Віктора Таратушки, наприклад, це закінчилося побиттям працівником МВС.

Стаття 11 визнає право використовувати своє прізвище, ім`я та по-батькові мовою меншин.

Панове, скільки разів ваші прізвище, ім’я та по-батькові перекручували на російський лад в офіційних документах та побуті? Безліч.

Ця ж стаття визнає право публічно виставляти вивіски, написи та іншу інформацію приватного характеру мовою національної меншини.

В Житомирі я подав до газети оголошення про продаж квартири українською, а надрукували російською. Це не вивіска і не напис на стіні, а офіційна газета. І нуль прав для українця.

Стаття 13 визнає право, у рамках освітньої системи України, створювати свої власні приватні освітні та учбові заклади і керувати ними. Але “здійснення цього права не накладає ніяких фінансових зобов`язань на Сторони”.

Виходить, що існування в Україні державних шкіл з російською мовою навчання суперечить документу, ратифікованому Україною! Податки українців не можуть витрачатись на утримання шкіл національних меншин. Натомість скільки українських шкіл у Донецьку? Та й чи є дійсно українськими існуючі українські школи? Вийшовши з “української” школи № 185 міста Києва, «язикорускі» дітки цькують свого однокласника українця, передражнюючи його рідну мову. На біса здались такі українські школи?

Далі ще цікавіше. Стаття 14 містить вже знайомі застереження “у разі достатньої необхідності, Сторони намагаються забезпечити, по можливості та в рамках своїх освітніх систем”, які стосуються викладання мови відповідної меншини або навчання цією мовою.

Але увага! “Пункт 2 цієї статті застосовується без шкоди для вивчення офіційної мови або викладання цією мовою”.

Виявляється, якщо російській меншині “какась льогче па рускі”, то вивчення російської мови російською меншиною має припинитися, оскільки така позиція свідчить, що вивчення російської мови завдає шкоди вивченню української мови. Це позиція міжнародного права.

А чи всі українці мають можливість вчитися українською? Тут теж українців тримають за другий сорт.

Розгляд мовних прав через призму Рамкової конвенції “Про захист національних меншин” логічно завершити посиланням на статті 20 та 21, котрі покладають обов’язки на національні меншини “... будь-яка особа, що належить до національної меншини, поважає національне законодавство та права інших осіб, зокрема тих, що складають більшість населення ...” та “Ніщо у цій Рамковій конвенції не може тлумачитись як таке, що передбачає будь-яке право займатися будь-якою діяльністю або здійснювати будь-які дії, що суперечать основним принципам міжнародного права, і зокрема принципам суверенної рівності, територіальної цілісності та політичної незалежності держав”.

Безперечно, особи, що належать до національних меншин і поважають права українців, існують. Але й існує 15 відсотків населення, що ненавидять будь-що українське.

Володимир Богайчук, Світовий конгрес українців, Київ