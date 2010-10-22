Конференція «Будуємо разом толерантне суспільство»
23 жовтня у Національному університеті „Києво-Могилянська академія” (Галерея мистецтв вул,. Іллінська, 9, 1 поверх, станція метро Контрактова Площа) пройде заключна конференція «Будуємо разом толерантне суспільство» в рамках проекту „Україна багатокультурна”.
Координація: ВМГО „Фундація Регіональних Ініціатив” та кафедра політології Національного університету „Києво-Могилянська академія”.
Тел./факс: 067-5202073
Контактна особа: Світлана Гаращенко
E-mail: vmgo_fri@bigmir.net
Учасники: Молодь віком від 17 до 35 років, студенти, активісти молодіжних організацій, науковці, журналісти та учасники, які брали участь в заходах в рамках проекту.
Актуальність: Проблема толерантності у сучасному українському суспільстві набирає все більшої актуальності. За останнє десятиліття в Україні з’явилася тенденція до ксенофобії та дискримінації на расовому та етнічному рівнях. Обговорення проблеми толерантності у колі фахівців, котрі працюють з іноземними студентами, студентської молоді, представників міжнародних організацій та віднаходження шляхів вирішення проблеми нетерпимості та ксенофобії є важливими для сучасного українського суспільства.
Мета: Привернути увагу широкої студентської та викладацької спільноти до проблеми толерантності, проаналізувати позитивний досвід міжкультурного спілкування, визначити шляхи перспективного вирішення проблеми. Об’єднати зусилля студентів і викладачів, а також представників громадських та міжнародних організацій для створення можливості дискусій та поліпшення міжкультурного діалогу.
Напрямки роботи конференції: Толерантність у системі ціннісних пріоритетів сучасного суспільства в сфері освіти, культури та релігії.
Програма
9.30 – 10.00 Реєстрація учасників
10.00 – 10.30 Початок роботи конференції
Привітальне слово
Наталія Амельченко, завідувач кафедрою політології Національного університету „Києво-Могилянська академія”
Віталій Шабунін, голова ВМГО „Фундація Регіональних Ініціатив”
Світлана Гаращенко, менеджер проекту „Україна багатокультурна”
10.30 – 12.30
Панельна дискусія
Ольга Гудз, координатор програми „Україна активна: загоєння минулого”
Анна Ленчовська, міжнародний проект „Простір толерантності” Координатор проектів освіти з толерантності
Ольга Горбачова, науковий співробітник НДЛ кадрове, соціальне та психологічне забезпечення ОВС Харківського національного університету внутрішніх справ
Наталія Амельченко, завідувач кафедрою політології Національного університету „Києво-Могилянська академія”
Аліна Зуйковська, аспірантка кафедри політології Національного університету „Києво-Могилянська академія”
Людмила Гуменюк, виконавчий директор центру „Медіа реформ”
Дарина Сіжук, координатор проекту „Студентське Посольство” в м. Києві
Дискусія
Модератор: Світлана Гаращенко
12.30 – 13.30
Обід
13.30– 14.00
Розподіл на групи. Роз’яснення правил „світового кафе”
14.00 – 15.30 Робота за методом „Світового кафе”
15.30 – 16.00
Перерва на каву
16.00 – 16.45 Презентація результатів роботи груп
16.45 – 17.00 Закриття. Підбиття підсумків
Захід проводиться в рамках проекту „Україна багатокультурна” за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США