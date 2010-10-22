23 жовтня у Національному університеті „Києво-Могилянська академія” (Галерея мистецтв вул,. Іллінська, 9, 1 поверх, станція метро Контрактова Площа) пройде заключна конференція «Будуємо разом толерантне суспільство» в рамках проекту „Україна багатокультурна”.

Координація: ВМГО „Фундація Регіональних Ініціатив” та кафедра політології Національного університету „Києво-Могилянська академія”.

Тел./факс: 067-5202073

Контактна особа: Світлана Гаращенко

E-mail: vmgo_fri@bigmir.net

Учасники: Молодь віком від 17 до 35 років, студенти, активісти молодіжних організацій, науковці, журналісти та учасники, які брали участь в заходах в рамках проекту.



Актуальність: Проблема толерантності у сучасному українському суспільстві набирає все більшої актуальності. За останнє десятиліття в Україні з’явилася тенденція до ксенофобії та дискримінації на расовому та етнічному рівнях. Обговорення проблеми толерантності у колі фахівців, котрі працюють з іноземними студентами, студентської молоді, представників міжнародних організацій та віднаходження шляхів вирішення проблеми нетерпимості та ксенофобії є важливими для сучасного українського суспільства.

Мета: Привернути увагу широкої студентської та викладацької спільноти до проблеми толерантності, проаналізувати позитивний досвід міжкультурного спілкування, визначити шляхи перспективного вирішення проблеми. Об’єднати зусилля студентів і викладачів, а також представників громадських та міжнародних організацій для створення можливості дискусій та поліпшення міжкультурного діалогу.

Напрямки роботи конференції: Толерантність у системі ціннісних пріоритетів сучасного суспільства в сфері освіти, культури та релігії.



Програма

9.30 – 10.00 Реєстрація учасників

10.00 – 10.30 Початок роботи конференції

Привітальне слово

Наталія Амельченко, завідувач кафедрою політології Національного університету „Києво-Могилянська академія”

Віталій Шабунін, голова ВМГО „Фундація Регіональних Ініціатив”

Світлана Гаращенко, менеджер проекту „Україна багатокультурна”

10.30 – 12.30

Панельна дискусія

Ольга Гудз, координатор програми „Україна активна: загоєння минулого”

Анна Ленчовська, міжнародний проект „Простір толерантності” Координатор проектів освіти з толерантності

Ольга Горбачова, науковий співробітник НДЛ кадрове, соціальне та психологічне забезпечення ОВС Харківського національного університету внутрішніх справ

Наталія Амельченко, завідувач кафедрою політології Національного університету „Києво-Могилянська академія”

Аліна Зуйковська, аспірантка кафедри політології Національного університету „Києво-Могилянська академія”

Людмила Гуменюк, виконавчий директор центру „Медіа реформ”

Дарина Сіжук, координатор проекту „Студентське Посольство” в м. Києві

Дискусія

Модератор: Світлана Гаращенко

12.30 – 13.30



Обід

13.30– 14.00

Розподіл на групи. Роз’яснення правил „світового кафе”

14.00 – 15.30 Робота за методом „Світового кафе”

15.30 – 16.00

Перерва на каву

16.00 – 16.45 Презентація результатів роботи груп

16.45 – 17.00 Закриття. Підбиття підсумків

Захід проводиться в рамках проекту „Україна багатокультурна” за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США