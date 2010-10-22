Проект USAID «Україна: верховенство права» у співпраці з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Державною судовою адміністрацією України та Академією суддів України проводять круглий стіл "Судова реформа в Україні та світові стандарти незалежності судової влади".

Дата проведення: 26-27 жовтня 2010 року.

Місце: Готель «Редісон», вул. Ярославів Вал, 22, Київ, Україна.

Мета:

• Презентація результатів аналізу українськими та міжнародними експертами Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на предмет його відповідності Основним принципам ООН щодо незалежності судової влади;

• Надання можливості учасникам обмінятися думками і обговорити питання стосовно висновків Венеціанської Комісії Ради Європи щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження» на предмет їх відповідності стандартам Ради Європи;

• Розроблення рекомендацій щодо внесення змін до Конституції України та законодавства про судоустрій і статус суддів відповідно до міжнародних та європейських стандартів.

З питань акредитації та додаткової інформації звертайтеся до Дмитра Філіпенка, проект USAID “Україна: верховенство права”, за телефоном (044) 581-3303, або dfilipenko@ukrainerol.org.ua

ПРОГРАМА ЗАХОДУ

Перший день:

Вівторок, 26 жовтня 2010 року

9:30 Реєстрація учасників

10:00 Привітання учасників

Девід Вон, керівник проекту USAID «Україна: верховенство права»

Джон Теффт, Посол США в Україні

Сергій Ківалов, Голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя

Юрій Притика, Заступник Міністра юстиції України

Ігор Самсін, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Володимир Колесниченко, Голова Вищої ради юстиції

11:00 Перерва на каву та спілкування з медіа

11:30 Сесія 1: Нові прогресивні положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

11:45 Сесія 2: Закон України «Про судоустрій і статус суддів»: його вплив на суддівську незалежність та систему судів в Україні

12:30 Сесія 3: Підзвітність та прозорість судів в контексті положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

14:00 Перерва на обід

14:30 Сесія 4: Судова реформа і Конституція України

16:00 Перерва на каву

16:15 Сесія 5: Запроваджені законом зміни до процесуального законодавства – забезпечення ефективності правосуддя чи обмеження доступу до суду?

18:00 Підведення підсумків та прийом за підтримки проекту USAID «Україна: верховенство права»

Другий день:

Середа, 27 жовтня 2010 року

9:30 Сесія 6: Підготовка та добір кандидатів на суддівські посади

11:00 Перерва на каву

11:15 Сесія 7: Навчання та професійний розвиток суддів: право чи обов’язок?

13:00 Обід

14:00 Сесія 8: Дисциплінарна відповідальність та звільнення суддів: чи забезпечує нове законодавство юридичну визначеність?

15:30 Перерва на каву

16:00 Сесія 9: Адміністрування суду: підвищення прозорості та підзвітності через впровадження автоматизації діловодства в суді

17:00 Сесія 10: Поступ уперед: наступні кроки на шляху судової реформи в Україні

18:00 Підведення підсумків та закриття