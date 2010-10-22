Круглий стіл "Судова реформа в Україні та світові стандарти незалежності судової влади"
Проект USAID «Україна: верховенство права» у співпраці з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Державною судовою адміністрацією України та Академією суддів України проводять круглий стіл "Судова реформа в Україні та світові стандарти незалежності судової влади".
Дата проведення: 26-27 жовтня 2010 року.
Місце: Готель «Редісон», вул. Ярославів Вал, 22, Київ, Україна.
Мета:
• Презентація результатів аналізу українськими та міжнародними експертами Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на предмет його відповідності Основним принципам ООН щодо незалежності судової влади;
• Надання можливості учасникам обмінятися думками і обговорити питання стосовно висновків Венеціанської Комісії Ради Європи щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження» на предмет їх відповідності стандартам Ради Європи;
• Розроблення рекомендацій щодо внесення змін до Конституції України та законодавства про судоустрій і статус суддів відповідно до міжнародних та європейських стандартів.
З питань акредитації та додаткової інформації звертайтеся до Дмитра Філіпенка, проект USAID “Україна: верховенство права”, за телефоном (044) 581-3303, або dfilipenko@ukrainerol.org.ua
ПРОГРАМА ЗАХОДУ
Перший день:
Вівторок, 26 жовтня 2010 року
9:30 Реєстрація учасників
10:00 Привітання учасників
Девід Вон, керівник проекту USAID «Україна: верховенство права»
Джон Теффт, Посол США в Україні
Сергій Ківалов, Голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя
Юрій Притика, Заступник Міністра юстиції України
Ігор Самсін, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Володимир Колесниченко, Голова Вищої ради юстиції
11:00 Перерва на каву та спілкування з медіа
11:30 Сесія 1: Нові прогресивні положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
11:45 Сесія 2: Закон України «Про судоустрій і статус суддів»: його вплив на суддівську незалежність та систему судів в Україні
12:30 Сесія 3: Підзвітність та прозорість судів в контексті положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
14:00 Перерва на обід
14:30 Сесія 4: Судова реформа і Конституція України
16:00 Перерва на каву
16:15 Сесія 5: Запроваджені законом зміни до процесуального законодавства – забезпечення ефективності правосуддя чи обмеження доступу до суду?
18:00 Підведення підсумків та прийом за підтримки проекту USAID «Україна: верховенство права»
Другий день:
Середа, 27 жовтня 2010 року
9:30 Сесія 6: Підготовка та добір кандидатів на суддівські посади
11:00 Перерва на каву
11:15 Сесія 7: Навчання та професійний розвиток суддів: право чи обов’язок?
13:00 Обід
14:00 Сесія 8: Дисциплінарна відповідальність та звільнення суддів: чи забезпечує нове законодавство юридичну визначеність?
15:30 Перерва на каву
16:00 Сесія 9: Адміністрування суду: підвищення прозорості та підзвітності через впровадження автоматизації діловодства в суді
17:00 Сесія 10: Поступ уперед: наступні кроки на шляху судової реформи в Україні
18:00 Підведення підсумків та закриття