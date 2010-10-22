У Верховній Раді розпочалося спецзасідання

Розпочалося спеціальне засідання Верховної Ради України з нагоди 60-ї річниці з дня підписання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні присутні прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ та члени уряду.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН зазначив, що в засіданні беруть участь члени Конституційного Суду України, генеральний прокурор України, представники дипломатичного корпусу, а також наукових установ.

Також на початку спеціального засідання В.ЛИТВИН та М.АЗАРОВ привітали українського поета Бориса ОЛІЙНИКА з днем народження і подарували йому квіти.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ надіслав парламенту привітання. У сесійній залі транслювалося його звернення-привітання з нагоди цього спеціального засідання.