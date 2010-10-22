Монтян вкусила за палець міліціонера?

У Головному управлінні МВС у Києві спростовують твердження адвоката Тетяни МОНТЯН про побиття її співробітниками Подільського райуправління міліції столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції начальник Центру зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Києві Володимир ПОЛІЩУК.

За його словами, Т.МОНТЯН прибула вдень 21 жовтня до Подільського райуправління нібито для захисту інтересів жительки Херсона Марини РОДНЕНОК, яка раніше переховувалась від досудового слідства і в супроводі міліціонерів мала бути доставлена до Херсона.

Він пояснив, що М.РОДНЕНОК підозрюється в підробці документів (незаконно одержала кредит в одному з банків Херсона). Кримінальну справу щодо неї порушено ще в 2005 році, нещодавно вона була затримана в Києві. Слідчий виписав ухвалу про примусову доставку її до Херсона, і для цього до Києва прибули два співробітники міліції, повідомив В.ПОЛІЩУК, додавши, що М.РОДНЕНОК перед виїздом до Херсона разом з цими правоохоронцями перебувала в Подільському райуправлінні міліції.

"До райуправління прибула адвокат МОНТЯН, яка, не маючи відповідного ордера на захист, стверджувала, що є захисником РОДНЕНОК. Вона пред`явила лише посвідку адвоката, а документ про те, що РОДНЕНОК - її клієнтка, заповнила пізніше, вже в райуправлінні після інциденту", - стверджує начальник столичного ЦГЗ.

За його словами, Т.МОНТЯН, використовуючи ненормативну лексику, вимагала у співробітників міліції, щоб її провели до підзахисної.

"Коли співробітники херсонської міліції вивели РОДНЕНОК у коридор, почалася, як я називаю, "вистава одного актора". Пані Тетяна МОНТЯН почала порушувати певні процесуальні норми: кидалася на співробітників міліції, чинила їм опір, порвала куртку співробітникові херсонської міліції, вкусила за палець київського міліціонера", - стверджує В.ПОЛІЩУК.

Він також заявив, що ніяких слідів, які свідчать про застосування фізичного насильства, у М.РОДНЕНОК і Т.МОНТЯН немає, окрім слідів від наручників.

Відносно Т.МОНТЯН було складено адмінпротокол, вона перебувала в райуправлінні близько 2 годин, потім була відпущена.

У свою чергу заступник начальника ГУ МВС України в Києві Володимир БЕРЕЗАН повідомив, що в діях адвоката були “ознаки непокори співробітникам міліції”. Зараз матеріали за ст.185 Кодексу про адміністративні правопорушення (непокора співробітникам міліції) розглядаються в суді Подільського району, сказав він.

“Окремо ми звернулися в прокуратуру про ухвалення законного рішення щодо дій адвоката і співробітників міліції", додав В.БЕРЕЗАН.

Він також поінформував, що керівництво херсонської міліції прийняло рішення, що М.РОДНЕНОК самостійно прибуде до Херсона - вона написала зобов`язання.

Як повідомлялося, вчора, 21 жовтня, Т.МОНТЯН заявила про затримання її і побиття в Подільському райвідділі міліції Києва.

Т.МОНТЯН затримали після того, як вона заступилася за свою клієнтку, яку працівники міліції, за її словами, схопили на вулиці, затримали й побили.