Прес-конференція на тему: «Гарячі точки» на місцевих виборах в Україні: Київська область»

25 жовтня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Комітету виборців України на тему: «Гарячі точки» на місцевих виборах в Україні: Київська область». Учасники: Олександр Черненко, голова Правління КВУ; Юрій Бут, голова Київської обласної організації КВУ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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