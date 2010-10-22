Прес-конференція на тему: «Гарячі точки» на місцевих виборах в Україні: Київська область»
17:03, 22 жовтня 2010Права людини
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25 жовтня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Комітету виборців України на тему: «Гарячі точки» на місцевих виборах в Україні: Київська область». Учасники: Олександр Черненко, голова Правління КВУ; Юрій Бут, голова Київської обласної організації КВУ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.
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