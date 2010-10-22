Карпачова кинула камінь в город СБУ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА сподівається, що влада забезпечить демократичне проведення місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час спеціального засідання Верховної Ради з нагоди 60-річчя Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Вона нагадала, що в офісах омбудсмана відкриті телефонні лінії, на які приймаються скарги щодо порушень в ході проведення виборчої кампанії з місцевих виборів.

«Я сподіваюся, що заяви від різних сторін, зацікавлених у чесних виборах, будуть почуті владою, і влада забезпечить рівні умови всім учасникам виборчих перегонів. А також буде вживати всіх заходів для зміцнення довіри до виборчого процесу, який має грунтуватися на широкому політичному консенсусі», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Вона зауважила, що це має стати передумовою ухвалення уніфікованого Виборчого кодексу.

Уповноважений ВР з прав людини також звернула увагу на те, що останнім часом регіональними управліннями СБУ відкриті “гарячі лінії” з питань порушення виборчого законодавства.

«Таке питання контролювання виборів спецслужбами є небезпечним для демократії України. Це вже було у 2007 році», - додала Н.КАРПАЧОВА.

Вона наголосила, що ні закон про СБУ, ні указ Президента України не покладають завдань на СБУ щодо здійснення нагляду за дотриманням виборчих прав під час виборів.