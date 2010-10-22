Україна продовжує “випереджати” країни Ради Європи

Україна продовжує “випереджати” країни-члени Ради Європи за кількістю справ за статтями 13 та 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року - право на ефективний засіб юридичного захисту та заборона катувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на спеціальному засіданні голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що наприкінці першого півріччя нинішнього року в Європейському суді чекають свого вирішення 129 тис. 650 справ. «І відчутний внесок в цьому зробила, на превеликий жаль, Україна. Вона посідає четверте місце після Росії, Туреччини та Румунії, а за кількістю звернень на 10 тис. населення ми випередили і Росію, і Туреччину», - підкреслив В.ЛИТВИН.

На його думку, «схоже на те, що з ратифікацією Конвенції органи влади і посадові особи вважають свою місію завершеною, замість того, щоб бити на сполох і всіма засобами виправляти ситуацію як у межах компетенції уряду, так і через парламент, судові установи».

В.ЛИТВИН зазначив, що «ми все ще опікуємося даною проблемою значно менше, ніж організацією візитів своїх представників до Страсбурга”. В.ЛИТВИН додав, що 39% рішень Європейського суду щодо України стосуються порушень права на справедливий суд. 28% - порушень прав власності. 12% - пов`язано з тривалими судовими розглядами.