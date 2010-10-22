Янукович готовий відстоювати права людини

Керівники держави запевняють, що Україна стане країною, у якій дотримуються права людини у повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час спеціального засідання Верховної Ради з нагоди 60-ї річниці підписання Конвенції з прав людини у своєму телезверненні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зазначив, що сьогоднішнє засідання засвідчує готовність нової української влади реалізувати найвищі стандарти із дотримання прав людини.

«А з іншої сторони, ми мусимо відповісти на низку непростих запитань: чому Україна на 60-му році існування конвенції змушена боротися за запровадження в життя її базових принципів», - зазначив Президент.

У той же час, на переконання В.ЯНУКОВИЧА, уже зроблено багато кроків для реалізації прав людини. «Я вважаю, що і Верховна Рада, і Кабінет міністрів мають якнайшвидше завершити процес уніфікації національного законодавства з європейськими правозахисними стандартами. Я переконаний, що Україна має всі можливості за рік-два істотно покращити ситуацію з дотриманням стандартів, передбачених Конвенцією», - додав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив переконання, що «Україна має позбутися і позбудеться статусу держави, у якій регулярно порушуються основні права людини».

У свою чергу, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, який особисто взяв участь у спеціальному засіданні ВР, зазначив, що, незважаючи на складний період, Україна поступово наближається до міжнародних стандартів у сфері забезпечення прав людини як у законодавчому, так і у практичному вимірі. «Для уряду дотримання та захист прав людини є безумовним пріоритетом», - сказав М.АЗАРОВ.

Проте, за його словами, ситуація в Україні потребує глибинних реформ. «Президент отримав від народу мандат на здійснення таких реформ, і тому сьогодні єдина сильна влада виконує цей мандат», - сказав М.АЗАРОВ.