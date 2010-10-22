У Полтаві журналістів не пускали на засідання міськради

У четвер журналістів газети і сайту «Коло» не пустили на сесію Полтавської міської ради.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві редакції газети.

За даними видання, в прес-службі міськради пояснили це відсутністю акредитації у конкретного журналіста.

«На сьогоднішню сесію Ви не потрапите, тому що Ви не акредитовані. Ваше видання акредитовано, але Ви як журналіст - ні. Для акредитації ваше видання має зробити подання до міськвиконкому», - сказав керівник прес-служби міської ради Віктор КІКОТЬ Денису СКРИЛЮ, журналістові «Кола».

Коли через годину до міськради прийшов інший журналіст газети, який мав акредитацію, його на сесію теж не пустили. Охорона, що стояла перед дверима зали засідань, мотивувала свою заборону тим, що нібито сесія вже закінчилася, хоча засідання ще тривало. Чому журналістку не пускають, охоронці порадили запитати у В.КІКОТЯ. Останній перебував у залі засідань, однак покликати його охоронці відмовилися.

«Поговоріть із ним після закінчення сесії», - заявив охоронець.

Крім того, чоловіки в костюмах вказали журналістові на табличку на дверях: «Без запрошення до зали засідань не заходити».

Але журналіст, по-перше, має право бути присутнім на сесії і без акредитації і особливого запрошення, а, по-друге, акредитованим ЗМІ прес-служба повинна розсилати такі запрошення. І те, й інше прес-службою Полтавської міської ради було проігнороване.

Керівник прес-служби після сесії заявив, що журналіст не мав права бути присутнім на сесії без акредитації. При цьому він послався на Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування». У той же час він не відповів на запитання, чому в залу не пустили акредитовану журналістку.

За словами президента Української Асоціації медіа-юристів, секретаря Національної спілки журналістів України Тетяни КОТЮЖИНСЬКОЇ, журналіст мав право бути присутнім на сесії міської ради навіть без акредитації.

«Акредитація, її наявність чи відсутність, не є причиною того, щоб допускати чи ні журналіста на сесію. Журналіст має право бути присутнім на сесії, адже вона є гласною і відкритою. Відповідно до закону «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» в будь-якому випадку журналісти мають право бути присутніми на сесії», - сказала Т.КОТЮЖИНСЬКА.

Вона зазначила, що прес-служба міськради своїми діями порушила Закон України «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні». «Адже якщо редакція «Кола» акредитована, то прес-службою, за законом, мають розсилатися запрошення, додаткова інформація про заходи, зокрема, сесії міської ради. Цього зроблено не було», - заявила Т.КОТЮЖИНСЬКА.

Крім того, в заяві редакції «Кола» йдеться, що журналісти спробували зафіксувати порушення їхніх прав на відео у приміщенні Полтавської міської ради, однак охоронці заборонили їм користуватися камерою і застосували фізичну силу, щоб відключити техніку.

«Полтавська міська рада - це не режимний об`єкт, де потрібно мати спеціальний дозвіл на відеозйомку. Це відкрита територія для відвідування громадянами, і, тим більше, журналістами. Тим більше, акредитованого видання. Дії охоронців перешкоджали журналістській діяльності, крім того несли загрозу пошкодження апаратури, яка є майном редакції», - зазначає юрист Леся КОСТЕНКО.

Більше того, щоб журналісти не потрапили на сесію міської ради, залу засідань охоронці зачинили на ключ. Бажаючим вийти звідти довелося кілька хвилин стукати у двері і чекати, поки охорона їх відкриє.

Нагадаємо, це не перший інцидент подібного характеру між журналістами і Полтавською міською радою. Кілька місяців тому представників деяких ЗМІ не пустили на прес-конференцію міського голови. Її прес-служба назвала «ексклюзивним інтерв`ю», хоча на заході були присутні журналісти з багатьох видань.

Про цей інцидент говорилося у пресі, і він отримав широкий резонанс. Після цієї події на офіційному сайті міськради мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ виступив із заявою, в якій підтримав журналістів, а В.КІКОТЬ був відправлений у відпустку.