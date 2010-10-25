Філенко у Харкові нарахував майже 13 тисяч «лівих» бюлетенів

У харківському видавництві «Фоліо-плюс» виявлено 12,7 тис. неврахованих бюлетенів для голосування на місцевих виборах у Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», про це за підсумками дослідчої перевірки заявив народний депутат від БЮТ Володимир ФІЛЕНКО.

За його словами, у цілому на складі «Фоліо-плюс» зберігалося близько 720 тис. бюлетенів, у тому числі 12 тис. 700 бюлетенів, що були надруковані «наднакладом».

«Близько 720 тис. бюлетенів ми знайшли на складі. Але найцікавіше ми виявили на одній з палет, на піддоні. Там лежала велика кількість бюлетенів, як потім з’ясувалося 12 тис. 700 штук, на яких згори красувався красномовний напис «Н/Наклад». На наше питання пояснити, що це означає, нам пояснили - це «наднаклад», - сказав В.ФІЛЕНКО.

«12 тисяч бюлетенів «наднакладу» - це те, що ми знайшли тільки сьогодні. Скільки було віддруковано (бюлетенів) таким чином, куди вони відправлені, де поділися - на сьогодні це встановити фактично неможливо», - зазначив депутат.

В.ФІЛЕНКО також обурився з приводу того, що ніхто з керівництва друкарні не зміг дати відповіді, скільки та яких бюлетенів надруковано й зберігається на складі видавництва.

«На питання, скільки на склад поступило бюлетенів за увесь період друку - ніхто не дав відповідь. Скільки вивезено бюлетенів, в якому напрямі, ким вивезено - жодної відповіді немає. Жодного документу, який регламентував би вступ продукції на склад, а також вивезення продукції із складу, - ні. Жодного представника територіальної комісії, які повинні здійснювати контроль, на складі немає. Жодного представника видавництва «Майдан», яке є виконавцем замовлення ТВК, - немає, - підкреслив В.ФІЛЕНКО.

На думку депутата, прокуратура має всі підстави порушити кримінальну справу проти членів територіальної виборчої комісії, які «не контролюють процес виготовлення бюлетенів, а також проти тих, кому вони замовили виготовлення цих бюлетенів».

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 23 жовтня, народні депутати від БЮТ В.ФІЛЕНКО і Олексій ЛОГВИНЕНКО викликали оперативно-слідчу групу до типографії «Фоліо-плюс» у Харкові, де було виявлено факт друкування неврахованих виборчих бюлетенів.

За словами В.ФІЛЕНКА, у типографії «Фоліо-плюс» виявлено невраховані віддруковані бюлетені для виборів до місцевих рад 31 жовтня. При цьому, як повідомив депутат, друкування бюлетенів продовжувалося.